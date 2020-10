Come prevedibile, dopo la trasferta di Russia a San Pietroburgo, l'Olimpia Milano sarà costretta a posticipare anche l'impegno casalingo della sesta giornata di Eurolega contro l'Alba Berlino, originariamente in programma per venerdì 30 ottobre. La formazione tedesca ha annunciato diverse positività al coronavirus nei giorni scorsi tra giocatori e staff e in questo momento si trova in quarantena e impossibilitata a scendere in campo per la mancanza del numero minimo di effettivi da schierare a referto (8). L'Alba aveva già rinviato gli impegni di Coppa di Germania dello scorso weekend e il quinto turno di Eurolega che l'avrebbe vista ospitare il TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz.