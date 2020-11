" Siamo una delle categorie più controllate. Facciamo tamponi in continuazione, anche tre a settimana . Inoltre nessun giocatore ha avuto problemi seri, per fortuna. Mi pare si faccia anche un po' di sensazionalismo. Se i protocolli mi dicono che a Valencia posso giocare, io mi sento sicuro. Chiaramente mi pesa non poter vedere la mia famiglia, non coltivare i miei interessi come vorrei. Milano la sto vivendo zero. Mi mancano i tifosi, non vedere il pubblico alle partite. Certo, c'è chi sta peggio e paga questo momento anche dal punto di vista economico. Il disagio è ovunque. Noi proviamo ad andare avanti, giocando, offrendo un po' di svago ".

"Non so quanto sia fattibile sospendere le coppe a stagione inoltrata per poi riprenderle in seguito. Tutto, però, è in continua evoluzione e quindi ragionerei di settimana in settimana, come stanno facendo i Governi. La situazione potrebbe peggiorare come è successo lo scorso marzo, ma potrebbe anche migliorare. Eurolega aggiorna i protocolli ogni 15 giorni e se le condizioni rimangono queste, la stagione può finire. L'equità competitiva è preservata meglio da quando hanno tolto le sconfitte a tavolino. Bisogna comprendere un aspetto: è un'era diversa rispetto al passato, tutta particolare, dobbiamo adeguarci. Di certezze non ne abbiamo se non una, bisogna andare avanti. Fermarci non penso sia la soluzione giusta".