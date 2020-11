Basket

Eurolega, Highlights: Alba Berlino-Asvel 76-75

L'Alba Berlino conquista la seconda vittoria stagionale in Eurolega superando in volata l'Asvel Villeurbanne per 76-75 e rifilando ai francesi la sesta sconfitta in sette gare. Luke Sikma realizza 16 punti, Peyton Siva e Niels Giffey ne aggiungono 10 a testa, mentre il nostro Simone Fontecchio si ferma a 2 in 20 minuti di gioco.

