Basket

Eurolega, Highlights: Anadolu Efes Istanbul-AX Armani Exchange Milano 69-72

L'AX Armani Exchange Milano espugna il campo dell'Anadolu Efes Istanbul per la prima volta nell'Eurolega moderna imponendosi per 72-69 in un finale da brividi. L'Olimpia tocca il +17 nel secondo periodo, si vede rimontata e superata nella ripresa, ma ha la forza di ricompattarsi e fuggire dalla Turchia con un successo che vale un record di 9-5 in classifica.

00:02:19, 38 Visualizzazioni, un' ora fa