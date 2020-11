Basket

Eurolega, Highlights: Asvel Villeurbanne-Zenit San Pietroburgo 53-66

Lo Zenit San Pietroburgo torna al successo dopo il lungo stop per il grosso focolaio interno di coronavirus passando all'Astroballe per 66-53 contro l'Asvel Villeurbanne. Will Thomas è MVP della partita con 14 punti e 7 rimbalzi, per l'Asvel non servono i 14 di Charles Kahudi.

