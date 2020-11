Basket

Eurolega, Highlights: Baskonia Vitoria-Asvel Villeurbanne 86-88

L'Asvel Villeurbanne festeggia il primo successo stagionale in Eurolega espugnando la Fernando Buesa Arena di Vitoria. Decisiva la prestazione del centrone Moustapha Fall, autore di 19 punti e due canestri consecutivi nei secondi finali. Per Baskonia non basta un ottimo Tonye Jekiri, che timbra il suo massimo in carriera realizzando 23 punti contro la sua ex-squadra.

