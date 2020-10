Basket

Eurolega, Highlights: Bayern Monaco-Olympiacos 74-68

Il Bayern Monaco infila la quarta vittoria consecutiva e balza in testa alla classifica assieme a Zalgiris Kaunas e Barcellona (4-1). Wade Baldwin realizza 18 punti, seguito da Vladimir Lucic (16). Per l'Olympiacos, che vede interrompersi una striscia di tre successi in fila, non servono i 13 di Kostas Papanikolaou e i 12 di Charles Jenkins.

