Eurolega, Highlights: CSKA Mosca-Maccabi Tel Aviv 76-72

Il CSKA Mosca conquista il primo successo stagionale in Eurolega regolando il Maccabi Playtika Tel Aviv per 76-72. Decisive le prestazioni di Mike James (25 punti, 3 assist) e di un ritrovato Will Clyburn (19).

00:02:19, 29 Visualizzazioni, un' ora fa