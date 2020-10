Basket

Eurolega, Highlights: CSKA Mosca-Valencia 84-75

Il CSKA Mosca (3-3) spezza una striscia di due sconfitte consecutive piegando Valencia (3-2) grazie a un'ottima prestazione di Mike James, autore di 17 punti e 5 assist, ben spalleggiato da Will Clyburn (15). A Valencia non servono i 15 punti di Nikola Kalinic ma sorprende l'impatto del giovane Jaime Pradilla (7 punti e 4 rimbalzi in 5' nel secondo quarto).

