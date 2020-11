Basket

Eurolega, Highlights: Maccabi Playtika Tel Aviv-AX Armani Exchange Milano 85-86 OT

L'AX Armani Exchange Milano sbanca per la prima volta nell'epoca dell'Eurolega moderna il parquet del Maccabi Tel Aviv, domato 86-85 in overtime grazie a un canestro meraviglioso di Malcolm Delaney a 3" dalla sirena. L'Olimpia migliora il proprio record a 5-3 e si riporta in zona playoff salendo all'ottavo posto in classifica.

00:02:10, 28 Visualizzazioni, un' ora fa