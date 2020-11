Basket

Eurolega, Highlights: Olimpia Milano-Stella Rossa 79-87

L'AX Armani Exchange Milano incassa la seconda sconfitta consecutiva in Eurolega e la prima casalinga in stagione cedendo 87-79 alla Stella Rossa Belgrado. La formazione serba è spinta dai 17 punti di Jordan Loyd e dai 15 di Corey Walden, mentre all'Olimpia non servono i 14 di Vlado Micov e gli 11 di Sergio Rodriguez e Zach LeDay.

