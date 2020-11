Basket

Eurolega, Highlights: Panathinaikos-Anadolu Efes 77-80

L'Anadolu Efes Istanbul infila la terza vittoria consecutiva passando in trasferta sul campo del Panathinaikos Opap Atene per 80-77. Vasilije Micic esplode con la sua miglior prestazione della carriera in Eurolega realizzando 33 punti per supplire alle assenze di Larkin, Beaubois e Dunston.

