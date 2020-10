Basket

Eurolega, Highlights: Real Madrid-Khimki 94-85

Il Real Madrid centra il primo successo in Eurolega superando per 94-85 un Khimki Mosca ridotto ai minimi termini per infortuni e contagiati da coronavirus. Sergio Llull spara 21 punti, Nicolas Laprovittola ne aggiunge 19 con 7 assist dalla panchina. Per il Khimki, 21+9 assist per Vyacheslav Zaytsev e 22+6 rimbalzi per Devin Booker.

00:02:19, 8 Visualizzazioni, un' ora fa