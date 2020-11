Basket

Eurolega, Highlights: Real Madrid-Maccabi 79-63

Il Real Madrid si impone con una importante prova di forza sul Maccabi Tel Aviv per 79-63 e prosegue la risalita in classifica con la quarta vittoria consecutiva in Eurolega. Gabriel Deck guida i blancos con 16 punti, seguito da Anthony Randolph con 15 e dalla coppia Walter Tavares-Sergio Llull con 10.

