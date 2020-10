Basket

Eurolega, Highlights: Stella Rossa-CSKA Mosca 86-84 OT

La Stella Rossa mts Belgrado sgambetta il CSKA Mosca in overtime rimontando dal -14 accusato nelle fasi iniziali del terzo periodo. Jordan Loyd stravince il duello con Mike James segnando 31 punti (massimo in carriera), ma è career-high anche per Daniel Hackett, autore di 29 punti per 39 complessivo di valutazione.

