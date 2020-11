Basket

Eurolega, Highlights: TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz-Panathinaikos Opap Atene 93-72

Il Baskonia festeggia la sua seconda vittoria consecutiva nell'arco di 48 ore e riporta il proprio record in parità (4-4), mentre il Panathinaikos incassa il terzo ko in serie e scivola al terzultimo posto in classifica (2-6). Alec Peters e Luca Vildoza sono i top-scorer con 19 punti realizzati a testa.

00:02:19, 1 Visualizzazioni, 26 minuti fa