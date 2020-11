Basket

Eurolega, Highlights: Valencia-Olimpia Milano 86-81

L'AX Armani Exchange Milano incassa la seconda sconfitta in Eurolega cadendo nella trasferta di Valencia per 86-81. Sam Van Rossom gioca la partita della vita realizzando 21 punti (career-high), ben supportato da Klemen Prepelic (14) e Nikola Kalinic (10). Per l'Olimpia non bastano i 17 punti di Shavon Shields e i 13 con 7 rimbalzi di Kyle Hines.

