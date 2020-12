Anadolu Efes Istanbul-TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz 59-77

Di Daniele Fantini. Quattro vittorie consecutive e uno scalpo pesante, quello dell'Anadolu Efes strappato sul suo stesso campo a fronte della peggior prestazione offensiva stagionale (59 punti segnati): il Baskonia conferma crescita e ottimo momento di forma nonostante l'assenza di Luca Vildoza (out per un problema alla schiena) e si inserisce nello scacchiere playoff, salendo in settima posizione (6-5) alle spalle dell'Olimpia Milano.

Dopo un inizio di marca turca costruito con tre triple consecutive e il buon impatto di Sertac Sanli in vernice, l'inerzia si sposta in maniera progressiva su sponda ospite quando le percentuali dall'arco piegano verso una rovinosa picchiata (8/29 di squadra alla fine) e i tanti problemi sofferti negli ultime settimane tra infortuni e contagi da coronavirus emergono in maniera evidente sulla chimica e la tenuta atletica di un Efes irriconoscibile rispetto a quello dominante della scorsa stagione. Il Baskonia risponde al tentativo di allungo avversario costruito all'inizio del secondo periodo (25-19) alzando l'intensità difensiva e prendendo possesso del verniciato con Achille Polonara e Tonye Jekiri, ottimi a rimbalzo offensivo (battaglia in area stravinta 44-30, con 15 in attacco), e abbozza il primo tentativo di fuga all'intervallo lungo (37-42). Le triple di Polonara e Henry scavano un break consistente in avvio di ripresa (39-51), poi mantenuto dalle fucilate di Alec Peters e dalla presenza mastodontica in area di un miglioratissimo Youssupha Fall, dominante contro il rientrante Bryant Dunston. Un altro parzialone di 0-9 costruito nei primi 4 minuti dell'ultimo periodo fa saltare definitivamente il banco: il Baskonia vola sul +22 (50-72) e deve solo amministrare fino alla sirena.

Achille Polonara segna 12 punti contro l'Efes con 3/3 da tre

Alec Peters si merita il premio di MVP, com'era quasi lecito aspettarsi da un ex con qualche sasso rimasto nelle scarpe (18 punti, 7 rimbalzi), ma, come detto, sono molto solide anche le serate di Achille Polonara (12 punti, 3/3 dall'arco, 6 rimbalzi di cui 5 offensivi), importantissimo nel costruire il break decisivo tra secondo e terzo periodo, e di Fall (12 punti, 4 rimbalzi), a dimostrazione dell'importanza di un centro con tanti centimetri anche nella pallacanestro europea moderna. Positivo Pierria Henry, bravo nel sopportare il grosso dell'attacco sulle proprie spalle in assenza di Vildoza (11 punti, 5 assist, 4 recuperi), promettente la promozione in quintetto di Tadas Sedekerskis (4 punti, 7 rimbalzi), giocatore con una struttura fisica perfetta per questo gioco. L'Efes, di contro, manda tutti gli effettivi a referto senza però trovare punti di riferimento affidabili per l'intera serata. Shane Larkin stecca in maniera vistosa (8 punti con 2/11 al tiro e 5 palle perse), ancora lontano da quella condizione psico-fisica che ne aveva fatto il giocatore più dominante della scorsa stagione di Eurolega, mentre è stentato il rientro di Vasilije Micic (4 punti in 18' molto appannati), reduce da un infortunio alla schiena.

: Larkin 8, Anderson 4, Simon 5, Singleton 5, Sanli 7; Beaubois 4, Balbay 5, Gazi 2, Moerman 7, Tuncer 3, Micic 4, Dunston 5. All.: Ataman. Baskonia: Henry 11, Giedraitis 7, Sedekerskis 4, Polonara 12, Fall 12; Raieste, Jekiri 8, Peters 18, Dragic 4, Kurucs 1. N.e. Diop. All.: Ivanovic.

Highlights: Anadolu Efes-Baskonia 59-77

Zalgiris Kaunas-FC Barcellona 62-73

A cura di Davide Fumagalli. Dolce ritorno a casa per Sarunas Jasikevicius che guida il suo Barcellona al successo 73-62 alla Zalgirio Arena contro lo Zalgiris Kaunas. I blaugrana riscattano immediatamente il ko di Villeurbane e poi quello in Liga contro Valencia vincendo in Lituania e mantenendosi in vetta alla classifica davanti al CSKA Mosca (9-2 per i Barça, 9-3 per i russi): i catalani non brillano per il gioco espresso, commettono una valanga di palle perse, ben 24, ma alla fine si impongono grazie ad una difesa notevole, al maggior talento e al "killer instinct" dei suoi tiratori, Kuric e Abrines su tutti. L'ex Zenit chiude con 15 punti e tre bombe a bersaglio, il top scorer è l'ex di serata Brandon Davies con 16 mentre Nikola Mirotic si ferma a soli 9 punti; importante anche la prova di Nick Calathes da 6 punti e 10 assist, pur con 7 perse. Per lo Zalgiris arriva il sesto ko consecutivo, il settimo di questa regular season e il 26esimo complessivo in 31 confronti col Barcellona: la squadra di Schiller tira malissimo da fuori, 2 su 18 (sbagliate le prime 11 triple), recupera 17 palloni ma ne perde 19, e in generale patisce la netta differenza di talento andando spesso a impattare contro l'ottima difesa avversaria. Il migliore è il classe 2000 Rokas Jokubaitis, 15 punti ma anche una schiacciata sbagliata che poteva valere il -1 in un momento chiave, a 10 punti ci sono Hayes e Lauvergne.

Sarunas Jasikevicius si emoziona nel ritorno a Kaunas

La gara della Zalgirio Arena, deserta, si apre col video-tributo per il grande ex Sarunas Jasikevicius che a stento trattiene le lacrime. Poi si inizia, il Barcellona parte meglio e si porta sul 10-4, lo Zalgiris si sblocca con l'ingresso di Jokubaitis e Rubit, impatta sul 14-14 e alla prima pausa è 17-14 per gli ospiti. Nel secondo periodo si accende Kyle Kuric che firma 10 punti consecutivi e riffa il +7 per il Barcellona, i lituani tornano a -2 con una gran schiacciata di Jokubaitis ma all'intervallo è vantaggio Barça sul 39-33. La squadra catalana ha più talento ed è sempre in controllo, in avvio di terzo periodo scappa sul +13 (33-46) e a quel punto sembra fatta.

Il Barcellona stende lo Zalgiris con quattro bombe nell'ultimo periodo

Lo Zalgiris però riesce a colmare la mancanza di talento con coraggio e orgoglio, il solito Jokubaitis e Lekavicius fanno -7 al 30' (48-55), e poi in avvio di ultimo periodo Hayes e Walkup segnano la prime due bombe di serata per i padroni di casa arrivando a -3 sul 54-57! Subito dopo il talento del 2000 ha la chance di ridurre ancora il gap ma si divora una facile schiacciata e sul capovolgimento di fronte Kuric punisce con la tripla del nuovo +6. E' la giocata che spezza le gambe e uccide nel morale lo Zalgiris che a quel punto va in totale confusione e crolla: viceversa il Barcellona è letale, Calathes innesca Abrines e Hanga per altre tre bombe, il vantaggio arriva a 15 punti (58-73) e cala definitivamente il sipario sul confronto.

Jokubaitis e la sua mano sinistra sono uno spettacolo

Nel prossimo turno, Round 13, il Barcellona ospiterà l'Olimpia Milano dell'ex Delaney mentre lo Zalgiris volerà ad Atene per sfidare il Panathinaikos.

: Walkup 5, Blazevic ne, Lekavicius 5, Hayes 10, Jankunas, Milaknis 2, Geben 2, Rubit 6, Jokubaitis 15, Vasturia 2, Grigonis 5, Lauvergne 10. All. Schiller. Barcelona: Davies 16, Hanga 5, Bolmaro ne, Smits 3, Heurtel, Oriola 6, Abrines 6, Higgins 7, Martinez, Kuric 15, Mirotic 9, Calathes 6. All. Jasikevicius.

Highlights: Zalgiris-Barcellona 62-73

FC Bayern Monaco-Khimki Mosca 80-77

Di Marco Arcari. Dopo 2 k.o. di fila, ritorna al successo europeo il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri e lo fa superando con autorità un Khimki Mosca cui non bastano le invenzioni di Alexey Shved e il rientro di Stefan Jovic. Inizio complicato per gli ospiti, che non riescono a trovare comode penetrazioni e pagano qualche turnovers di troppo. Paul Zipser è invece caldissimo fin dai primi possessi e realizza oltre il 50% dei punti messi a referto dal Bayern in metà quarto (11-5). Il Khimki si risveglia improvvisamente e piazza un parziale di 0-7, utile a prendere il comando delle operazioni. Il break dei moscoviti si allunga fino al 4-17 nella seconda metà del 1° quarto, con la coppia Booker-Shved decisamente sugli scudi (15-22 al 10’). Greg Monroe inaugura il periodo successivo con 7 punti consecutivi e lancia la squadra di coach Kurtinaitis sul +15 (17-32) al 12’ del match. Wade Baldwin tenta di suonare la riscossa dei padroni di casa, assaltando il ferro avversario con penetrazioni devastanti, ma Monroe (12 nel quarto) continua a risultare immarcabile nei pick&roll con gli esterni e il Khimki rimane sulla doppia cifra di margine (28-38 al 16’). La squadra di coach Trinchieri ritorna però a giocare la solita, a tratti celestiale, pallacanestro e piazza un 15-0 che le consente di chiudere avanti il 1° tempo (43-40).

Jovic è un mago, che assist dietro la schiena per Monroe!

Il duo Baldwin-Zipser continua a martellare, specie da oltre l’arco dei 6.75, ma Shved e Jordan Mickey rispondono colpo su colpo in quello che è un bellissimo inizio di ripresa (54-56 al 25’). Shved continua a offrire uno spettacolo a 360°, ritrovando smalto anche come handler nel pick&roll con Monroe, e il Khimki ne trae assoluto beneficio. Nel finale di 3° quarto i padroni di casa riescono però a realizzare un 7-0, propiziato soprattutto dalla difesa di Leon Radosevic e dalle invenzioni di Zan Sisko, e a ritrovare la provvisoria parità (64-64). Le difese prendono il sopravvento e le due squadre faticano incredibilmente a trovare la via del canestro, tanto che nei primi 5’ del 4° quarto sono solamente 2 i canestri realizzati (66-67). Nel momento di maggiore stasi della partita, si rinnova il duello a distanza tra Baldwin e Monroe: il primo fa pagare ogni minimo errore difensivo a Shved, limitando molto quest’ultimo nell’altra metà campo; il secondo lavora ottimamente a rimbalzo offensivo e tiene a contatto gli ospiti (76-75) a 3’ dalla fine. In un concitato finale, caratterizzato anche da qualche errore di troppo della coppia Jovic-Shved, Nick Weiler-Babb è l’eroe di serata: prima realizza 2 liberi fondamentali (78-77) e poi strappa un rimbalzo offensivo di capitale importanza, a 1 secondo e mezzo dalla sirena. Monroe spende il fallo, Weiler-Babb fa 2/2 dalla linea della carità e per il Bayern comincia la festa.

Che spettacolo questo Bayern! Splendido alley-oop tra Sisko e Lucic

: Weiler-Babb 4, Baldwin IV 19, Reynolds 8, Lucic 10, Flaccadori n.e., Dedovic 9, Amaize n.e., Zipser 18, Johnson 1, Sisko 5, Radosevic 6, Grant n.e.. All. Trinchieri. Mosca: Shved 20, McCollum, Timma 10, Karasev, Zaytsev 2, Vialtsev n.e., Monia n.e., Monroe 18, Jovic 6, Booker 9, Jerebko 4, Mickey 8. All. Kurtinaitis.

Real Madrid-LDLC Asvel Villeurbanne 91-84

Di Daniele Fantini. Quando il disastro si profila all'orizzonte, la Vecchia Guardia accorre. Dopo aver subito la scatenata e spensierata intraprendenza dell'Asvel per tre quarti interi, il Real Madrid si salva con unultimo periodo da 30-14 in cui tiene finalmente fede al suo blasone, salvato dall'esperienza dei suoi veterani sul perimetro e dai tentacoli chilometrici di Walter Tavares in vernice. Mentre i blancos riscattano il ko di Mosca festeggiando il sesto successo nelle ultime 7 gare, buono per risorpassare Milano in classifica, Villeurbanne perde un'occasione ghiottissima di mietere la terza vittima illustre consecutiva dopo gli sgambetti rifilati a Panathinaikos e Barcellona, tradita dalla comprensibile inesperienza di un gruppo trovatosi a gestire una situazione più grande di sé.

Sergio Llull e la "mandarina": tre in fila contro l'Asvel

Reduce da due successi conquistati con un impressionante 30/45 dall'arco (67%), l'Asvel sbarca a Madrid senza timore reverenziale e con enorme fiducia nel proprio tiro da fuori. Il primo tempo è una mattanza: i francesi aprono con un inimmaginabile 9/10 da tre e raggiungono l'intervallo lungo in doppia cifra di margine (40-50), illuminati da Norris Cole (21 punti, 4 assist) e dalla versatilità di Guerschon Yabusele, finalmente in grado di esprimere il suo completo repertorio offensivo in una serata da tanti career-high (21 punti, 7 rimbalzi, 4 recuperi e 28 di valutazione). L'inerzia si incrina a inizio ripresa, quando la ritrovata qualità difensiva del Real e il calo delle percentuali nel tiro pesante (sarà 11/22 alla fine) espongono i limiti tattici della squadra francese: Fabien Causeur e la progressiva presa di controllo del verniciato di Walter Tavares (19 punti, 6 rimbalzi) ricuciono fino al -4, ma l'Asvel ha la forza di reagire pescando le reazioni di puro istinto di Cole e David Lighty (13) per rilanciarsi sul +12 (58-70).

La potenza di Guerschon Yabusele: schiacciata devastante contro il Real

Sembra finita, ma, come detto, la cavalleria dei pretoriani è in arrivo. Una tripla sulla sirena del terzo quarto di Sergio Llull (19 punti, 5/6 dall'arco con almeno 4 "mandarine" delle sue) e due spingardate in fila di Rudy Fernandez in avvio di ultimo periodo rimescolano le carte e fanno calare una pesante cortina di tensione sulle spalle dell'Asvel. Cole, Lighty e Yabusele perdono ritmo, fiducia e palloni in maniera banale, mentre Fabien Causeur (13 punti dalla panchina nella sua vera prima partita dopo lo stop per covid) affetta la difesa avversaria con una serie di penetrazioni mancine al ferro. Il Real aggancia a quota 79 soffocando l'attacco ospite e mette la freccia con l'ennesima mandarina di Llull. Il finale, ormai, è segnato. L'Asvel è fumoso e disconnesso, e i blancos possono affondare i colpi decisivi con Tavares e Thompkins, "rubando" una vittoria emozionante ma meritata.

: Laprovittola 5, Deck 7, Taylor 2, Randolph 2, Tavares 19; Causeur 13, Fernandez 8, Abalde 2, Garuba 6, Llull 19, Thompkins 8. N.e.: Alocen. All.: Laso. Asvel: Freeman 11, Kahudi 2, Yabusele 21, Hayes, Fall 6; Diot 3, Noua, Bako 4, Lighty 13, Howard 3, Cole 21. N.e.: Strazel. All.: Parker.

