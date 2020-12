Di Marco Arcari . 7° successo di fila per il CSKA Mosca , che schianta a domicilio un Olympiacos irriconoscibile e in continua difficoltà, specie offensiva. Il CSKA inizia sparando a salve da oltre l’arco dei 6.75, pur con un’ottima costruzione dei tiri, e soffrendo molto la verve di un Kostas Sloukas efficace fin dai primissimi possessi (6-11 al 5’, con 5 personali per il play greco). Nikita Kurbanov è di gran lunga il giocatore più in palla tra le file del club padrone di casa, mentre Daniel Hackett è gravato di 2 falli fin troppo prematuramente. L’Olympiacos lavora bene sulle linee di passaggio avversarie e vola anche sul +8 (9-17), ma ci pensa Toko Shengelia , con 2 triple in rapida successione, a rimettere il match in equilibrio e così al 10’ il punteggio è 20-19 . Le difficoltà offensive degli ospiti , cominciate già dalla metà del 1° quarto, proseguono anche all’inizio del periodo successivo: nei primi 5’ del 2° quarto, la squadra di coach Bartzokas trova solamente 2 punti (un 2/3 a cronometro fermo di Vezenkov). Il CSKA ne approfitta, piazzando un break di 8-0 e prendendo saldamente tra le mani le redini della sfida (28-21 al 15’). Mike James comincia a carburare e a deliziare il pubblico di casa con tremendi assalti al ferro avversario, ma è il gran lavoro a rimbalzo offensivo dei lunghi a fare principalmente la differenza. La formazione allenata da coach Itoudis chiude così avanti di 10 lunghezze (39-29) un 1° tempo controllato , soprattutto con la solita grande attenzione difensiva, e nonostante il 36% su azione.

A inizio ripresa i moscoviti riprendono a sparare a salve dalla distanza, ma l’Olympiacos sembra davvero in una di quelle serate stregate, in cui anche i più comodi layup non vengono mai accolti dal ferro avversario e le gambe non danno quella spinta fondamentale e necessaria per centrare il bersaglio (46-32 a metà 3° quarto). Le triple (2 di Hackett) lanciano il CSKA al provvisorio massimo vantaggio di serata (56-38) prima dell’espulsione, per somma di falli tecnici, di coach Georgios Bartzokas. La squadra del Pireo fatica tremendamente in attacco, col solo Hassan Martin capace di impensierire almeno un po’ la difesa moscovita. I padroni di casa scollinano anche quota 20 punti di margine, grazie a una serie tremenda di alley-oop realizzati sull’asse James-Bolomboy (60-38 al 31’) e la sfida è sostanzialmente finita lì. I minuti restanti servono solamente a coach Itoudis per lanciare qualche giovane sul parquet e a Georgios Printezis per migliorare sensibilmente il proprio fatturato. MVP James, autore di una prova a 360°: 16 punti, 7 rimbalzi e 7 assist (malino al tiro però, con 5/14 dal campo).