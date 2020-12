Zenit San Pietroburgo-Fenerbahçe Beko Istanbul 65-73

Di Daniele Fantini. La grande partenza lanciata dello Zenit si arena in maniera strana e improvvisa sullo scoglio del Fenerbahçe. Ritrovando solidità, fisicità e compattezza difensiva, la squadra di Istanbul spezza una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive espugnando la Sieber Arena con il punteggio di 73-65 e torna a muovere una classifica che l'aveva vista rotolare in maniera sempre più pericolosa verso i bassifondi nelle ultime settimane, devastate dall'infortunio di Nando De Colo.

Eurolega Vincere come una grande: Milano fa le prove con l'Alba IERI A 10:55

Westermann pesca il roll di Vesely per una gran schiacciata

Il Fener costruisce il successo con un ottimo e lungo momento positivo a cavallo dei due quarti iniziali, quando, dopo aver assorbito l'urto fisico degli avversari e la continua ricerca della palla interna per Arturas Gudaitis, allunga con Jan Vesely (MVP con 17 punti e 4 rimbalzi), uno squillo (tanto atteso) di Edgaras Ulanovas e l'ingresso dalla panchina di Lorenzo Brown e Danilo Barthel, straordinari nel rivitalizzare quello che finora, numeri alla mano, è il peggior attacco dell'intero torneo. Dopo aver toccato il +17 ed essere arrivato all'intervallo lungo sul +13 (32-45), il Fener soffre però un contro-break durissimo di 18-0 lanciato dalle triple di Kevin Pangos (16 punti), da una sfuriata di Austin Hollins, dai post-up di Will Thomas (10) e, soprattutto, da un grande momento difensivo firmato dal trittico Ponitka-Thomas-Poythress, molto più efficace rispetto all'assetto pesante con Gudaitis a protezione del ferro. Lo Zenit mette la testa avanti con una tripla di Thomas (47-50) capitalizzando sette lunghissimi minuti senza punti degli avversari, ma Vesely resuscita emotivamente il Fener firmando il pareggio all'ultimo intervallo (53-53).

Lo Zenit dà lezione di contropiede con Pangos e Hollins

Nonostante un blitz con difesa-press a tutto campo che sembra riportare l'inerzia sui binari dello Zenit (53-58), il Fener ritrova solidità difensiva e fiducia nelle giocate di Barthel (15 punti e 4 assist). Due triple in fila di Ali Muhammed (11 punti, molto silente fino a quel momento ma ben coperto da un brillante Leo Westermann) coronano un contro-parziale di 0-10 che ribalta nuovamente gli equilibri (53-58) e, grazie alla difesa, qualche tiro libero e un canestrone di Vesely a meno di un minuto dalla sirena, la squadra di Kokoshov soffoca la reazione avversaria e spezza la striscia.

Zenit : Pangos 16, Hollins 7, Ponitka 7, Thomas 10, Gudaitis 6; Rivers 2, Fridzon, Baron 7, Pushkov, Zubkov 7, Poythress 2. All.: Pascual.

: Pangos 16, Hollins 7, Ponitka 7, Thomas 10, Gudaitis 6; Rivers 2, Fridzon, Baron 7, Pushkov, Zubkov 7, Poythress 2. All.: Pascual. Fenerbahçe: Westermann 5, Pierre 2, Ulanovas 6, Vesely 17, Duverioglu 2; Brown 7, Mahmutoglou 2, Barthel 15, Eddie 6, Muhammed 11. N.e.: Sipahi, Hamilton. All.: Kokoskov.

Highlights: Zenit-Fenerbahçe 65-73

* * *

CSKA Mosca-Olympiacos Pireo 80-61

Di Marco Arcari. 7° successo di fila per il CSKA Mosca, che schianta a domicilio un Olympiacos irriconoscibile e in continua difficoltà, specie offensiva. Il CSKA inizia sparando a salve da oltre l’arco dei 6.75, pur con un’ottima costruzione dei tiri, e soffrendo molto la verve di un Kostas Sloukas efficace fin dai primissimi possessi (6-11 al 5’, con 5 personali per il play greco). Nikita Kurbanov è di gran lunga il giocatore più in palla tra le file del club padrone di casa, mentre Daniel Hackett è gravato di 2 falli fin troppo prematuramente. L’Olympiacos lavora bene sulle linee di passaggio avversarie e vola anche sul +8 (9-17), ma ci pensa Toko Shengelia, con 2 triple in rapida successione, a rimettere il match in equilibrio e così al 10’ il punteggio è 20-19. Le difficoltà offensive degli ospiti, cominciate già dalla metà del 1° quarto, proseguono anche all’inizio del periodo successivo: nei primi 5’ del 2° quarto, la squadra di coach Bartzokas trova solamente 2 punti (un 2/3 a cronometro fermo di Vezenkov). Il CSKA ne approfitta, piazzando un break di 8-0 e prendendo saldamente tra le mani le redini della sfida (28-21 al 15’). Mike James comincia a carburare e a deliziare il pubblico di casa con tremendi assalti al ferro avversario, ma è il gran lavoro a rimbalzo offensivo dei lunghi a fare principalmente la differenza. La formazione allenata da coach Itoudis chiude così avanti di 10 lunghezze (39-29) un 1° tempo controllato, soprattutto con la solita grande attenzione difensiva, e nonostante il 36% su azione.

Spanoulis inventa, Jean-Charles inchioda l'alley-oop

A inizio ripresa i moscoviti riprendono a sparare a salve dalla distanza, ma l’Olympiacos sembra davvero in una di quelle serate stregate, in cui anche i più comodi layup non vengono mai accolti dal ferro avversario e le gambe non danno quella spinta fondamentale e necessaria per centrare il bersaglio (46-32 a metà 3° quarto). Le triple (2 di Hackett) lanciano il CSKA al provvisorio massimo vantaggio di serata (56-38) prima dell’espulsione, per somma di falli tecnici, di coach Georgios Bartzokas. La squadra del Pireo fatica tremendamente in attacco, col solo Hassan Martin capace di impensierire almeno un po’ la difesa moscovita. I padroni di casa scollinano anche quota 20 punti di margine, grazie a una serie tremenda di alley-oop realizzati sull’asse James-Bolomboy (60-38 al 31’) e la sfida è sostanzialmente finita lì. I minuti restanti servono solamente a coach Itoudis per lanciare qualche giovane sul parquet e a Georgios Printezis per migliorare sensibilmente il proprio fatturato. MVP James, autore di una prova a 360°: 16 punti, 7 rimbalzi e 7 assist (malino al tiro però, con 5/14 dal campo).

Spettacolare compilation di alley-oops tra James e Bolomboy

Mosca : Bolomboy 8, Khomenko, James 16, Hilliard 7, Ukhov 6, Hackett 8, Antonov 5, Voigtmann 6, Clyburn 2, Shengelia 10, Milutinov 4, Kurbanov 8. All. Itoudis.

: Bolomboy 8, Khomenko, James 16, Hilliard 7, Ukhov 6, Hackett 8, Antonov 5, Voigtmann 6, Clyburn 2, Shengelia 10, Milutinov 4, Kurbanov 8. All. Itoudis. Pireo: Charalampopoulos n.e., Larentzakis 2, Spanoulis 5, Sloukas 5, Martin 10, Vezenkov 2, Printezis 10, Papanikolaou 6, Jean-Charles 9, Jenkins 3, Ellis 2, McKissic 7. All. Bartzokas.

Highlights: CSKA Mosca-Olympiacos 80-61

* * *

Maccabi Tel Aviv - Stella Rossa 81-76

A cura di Davide Fumagalli. Dopo tre sconfitte di fila, l'ultima in casa in overtime contro Milano, ritrova il successo il Maccabi Tel Aviv che fra le mura amiche supera 81-76 la Stella Rossa Belgrado, arrivata a sua volta a tre ko di fila e raggiunta dagli israeliani in classifica con un record di 4-8. La squadra di Sfairopoulos domina a rimbalzo, 41 a 30, sforna quasi il doppio degli assist, 19 a 10, e si impone nonostante 19 palle perse, compensate però dal 50% da due e dalle 10 triple segnate: tre portano la firma di Elijah Bryant che griffa il successo dei suoi con tre canestri pesantissimi nel finale (18 punti per lui), mentre il top scorer è Scottie Wilbekin con 23. Per la Stella Rossa ci sono 24 punti di Jordan Loyd e 14 con 10 su 10 ai liberi per Davidovac.

Elijah Bryant e le tre bombe per la vittoria Maccabi

I serbi iniziano meglio e si portano sul 16-9, poi i padroni di casa si destano, chiudono il primo periodo avanti 23-20 con un pazzesco buzzer beater di Wilbekin, e restano sempre avanti, toccando anche il +13 sul 52-39 nel terzo quarto. La Stella Rossa però non demorde, va all'ultimo riposo sul -3 (56-53) e nel quarto periodo sorpassa con due canestri di O'Bryant e Terry, quest'ultimo per il 70-69. Lì però la benzina dei biancorossi finisce, il Maccabi torna in controllo della gara e con tre triple di Elijah Bryant rimette il naso avanti e scava il solco decisivo sul 78-71, che diventa 81-76 alla sirena conclusiva. Nel prossimo turno, Round 13, le due squadre saranno di scena giovedì 10 dicembre: il Maccabi volerà a Vitoria per affrontare il Baskonia mentre la Stella Rossa riceverà l'Olympiacos.

Fenomeno Wilbekin, buzzer beater contro tre avversari

Maccabi : Bryant 18, Wilbekin 23, Jones 8, Caloiaro 3, Hunter 13, Casspi 4, Dorsey 4, Dibartolomeo 2, Nlayzer 2, Bender, Zizic 4, Cohen ne. All. Sfairopoulos.

: Bryant 18, Wilbekin 23, Jones 8, Caloiaro 3, Hunter 13, Casspi 4, Dorsey 4, Dibartolomeo 2, Nlayzer 2, Bender, Zizic 4, Cohen ne. All. Sfairopoulos. Stella Rossa: Rochestie 6, O'Bryant 11, Walden 3, Loyd 24, Davidovac 14, Lazic, Reath 3, Dobric 4, Simonovic, Jagodic 6, Kuzmic 2, Terry. All. S. Obradovic.

Highlights: Maccabi-Stella Rossa 81-76

* * *

Valencia - Alba Berlino 92-100

A cura di Davide Fumagalli. Colpaccio dell'Alba Berlino che riscatta il brutto scivolone di martedì al Forum contro l'Olimpia Milano e si impone con merito 100-92 a La Fonteta contro Valencia nel match valido per il Round 12. Terza vittoria nelle ultime cinque uscite per la formazione di Aito Garcia mentre gli spagnoli interrompono una serie di tre successi, serie iniziata dopo il ko contro l'altra formazione tedesca, il Bayern Monaco. Per l'Alba, senza Eriksson, Lammers e Fontecchio, un risultato favorito dalle notevoli percentuali al tiro - 60% da due, addirittura 17 su 32 da tre -, e dal dominio a rimbalzo, 39 a 23: il migliore è Granger con 17 punti, Thiemann ne aggiunge 15, Sikma esplode con 15 e 12 rimbalzi mentre Siva smazza ben 10 assist, uniti a 9 punti. Per Valencia 13 di Prepelic e dell'ex di serata Hermannsson, 12 punti invece per Tobey e San Emeterio.

Match a fiammate fin dall'inizio, l'Alba Berlino tocca il +8 già nel primo quarto (19-27) e resta sempre davanti, arrivando anche a +10 (37-47) dopo una tripla di Sikma, poi Valencia ritorna sotto e all'intervallo è sostanziale equilibrio sul 50-51. Nel terzo quarto i padroni di casa sorpassano con una bomba di Van Rossom, ma da lì in poi è uno show di Berlino che costruisce un terrificante break di 32-9 (!) e vola fino a +20 sull'83-63. La reazione di Valencia c'è, ma tutte le volte che la squadra di Ponsarnau prova ad avvicinarsi (massimo -8 sull'88-96), arrivano le triple di Granger e Siva, e i canestri di Thiemann a ricacciarla indietro. Per i tedeschi è una vittoria meritata, soprattutto un'immediata reazione dopo la gara insufficiente di Milano; viceversa per Valencia è uno stop inatteso contro una squadra ampiamente alla portata. Nel prossimo turno, giovedì 10 dicembre, l'Alba ospiterà il Fenerbahce mentre Valencia riceverà l'Anadolu Efes.

Valencia : Prepelic, Hermannsson 13, San Emeterio, Tobey 12, Vives 11, Kalinic 10, Van Rossom 7, Gayan, Williams 6, Dubljevic 2. All. Ponsarnau.

: Prepelic, Hermannsson 13, San Emeterio, Tobey 12, Vives 11, Kalinic 10, Van Rossom 7, Gayan, Williams 6, Dubljevic 2. All. Ponsarnau. Alba Berlino: Granger 17, Sikma, Thiemann 15, Giffey 13, Siva 9, Olinde, Schneider 8, Nikic, Lo 6, Mattisseck 3. All. Aito Garcia.

Highlights: Valencia-Alba Berlino 92-100

* * *

Riguarda Zenit San Pietroburgo-Fenerbahçe Beko Istanbul in VOD (contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Zenit San Pietroburgo - Fenerbahçe Beko Eurolega | 12a giornata 02:10:58 Replica

* * *

Riguarda CSKA Mosca-Olympiacos Pireo in VOD (contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket CSKA Mosca - Olympiacos Eurolega | 12a giornata 02:07:11 Replica

* * *

Riguarda Maccabi Playtika Tel Aviv-Stella Rossa mts Belgrado in VOD (contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Maccabi Tel Aviv - Stella Rossa Eurolega | 12a giornata 02:33:00 Replica

* * *

Riguarda Valencia Basket-Alba Berlino in VOD (contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Valencia - Alba Berlino Eurolega | 12a giornata 02:04:01 Replica

Eurolega La difesa spegne l'Alba: Milano vince 75-55 e sale al 6° posto 01/12/2020 A 21:31