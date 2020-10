CSKA Mosca-Maccabi Playtika Tel Aviv 76-72

Di Daniele Fantini. Will Clyburn sta tornando, e quando Mike James fa il Mike James, non ce n'è per nessuno. Il CSKA Mosca conquista il primo successo stagionale in Eurolega dopo il ko all'esordio a Barcellona regolando il Maccabi Tel Aviv 76-72 al termine di una partita tiratissima e giocata su punteggi molto bassi prima dell'exploit offensivo del quarto periodo che ingolba, per gli ospiti, anche Scottie Wilbekin. Sono le difese e le scarse percentuali nel tiro dall'arco a caratterizzare a lungo una partita che vive di tanti mini-sussulti alternati ma mai di un vero tentativo riuscito di break importante per entrambe le squadre: l'unico allungo è il +8 costruito dal CSKA nelle fasi iniziali del secondo periodo, ma presto riassorbito da un Maccabi che rimarrà sempre incollato, riuscendo anche a mettere la testa avanti con un minimo di inerzia nella parte centrale dell'ultimo quarto, sfruttando la coppia di neo-acquisti Ante Zizic (13 punti, 9 rimbalzi) e Dragan Bender (9+4 dalla panchina).

Ma quando la squadra di Sfairopoulos sembra poter prendere in mano l'inerzia del match, si scatena, come detto, la coppia Mike James-Will Clyburn, autori rispettivamente di 11 e 14 punti nel periodo finale. James, schierato nell'inedito ruolo di sesto uomo spacca-partita, comincia a gestire in prima persona ogni possesso, trasformando in oro pallone dopo pallone: chiuderà con 25 punti, 3 assist, 9/10 in lunetta e 4/6 dall'arco, con un paio di triple spaccagambe sparate direttamente dal palleggio nel momento topico del match. Dopo un primo tempo in sordina, Clyburn sembra invece ritrovare le sensazioni che lo avevano reso uno dei giocatori più determinanti nella cavalcata verso il titolo del 2019, prima del grave infortunio al ginocchio: in difesa allunga le braccia chilometriche ovunque, rifilando due stoppate nell'ultimo minuto e mezzo, e in attacco crea gioco dal palleggio mostrando netti miglioramenti in fiducia e in capacità di inserirsi nel flow della partita rispetto alla versione molto annacquata dell'esordio a Barcellona (19 punti, 4/9 al tiro, 9/9 ai liberi con 6 falli subiti).

Al Maccabi non basta l'esplosione nel quarto periodo di Scottie Wilbekin, finalmente capace di accendere l'atteso duello con Mike James dopo tre periodi giocati sottotono. La stella gialloblù raccoglie 20 punti, 5 assist e 3 recuperi ma paga le scarse percentuali dal campo (4/15 dall'arco e 7/20 complessivo) in una partita che vedrà la squadra di Sfairopoulos litigare in maniera furiosa con il ferro (7/31 complessivo nel tiro pesante, pari al 22.6%).

: Hackett 4, Hilliard 7, Kurbanov 5, Shengelia 8, Bolomboy 5; James 25, Ukhov, Voigtmann 3, Clyburn 19. N.e.: Lopatin, Khomenko. All.: Itoudis. Maccabi: Wilbekin 20, Dorsey 16, Caloiaro 2, Hunter 2, Zizic 13; Bryant 6, Jones 4, Cohen, Blayzer, Bender 9. N.e.: Alber, Atias. All.: Sfairopoulos.

* * *

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 71-80

Di Davide Fumagalli. No Shane Larkin, no party per l'Anadolu Efes in questo avvio di Eurolega 2020-21. La dominatrice della passata stagione fino allo stop per la pandemia, perde per la seconda settimana in fila in casa, stavolta per 80-71 contro i "cugini" del Fenerbahce Beko che bissano il successo dell'esordio contro la Stella Rossa. La squadra di Ergin Ataman, ancora senza la stella Larkin, infortunato, si deve arrendere al maggior talento e alla superiore fisicità degli avversari che dominano a rimbalzo (44 a 22, 11 offensivi) e tirano meglio dall'arco (9 su 17 contro 9 su 28), e prevalgono nonostante una caterva di palle perse, 21. All'Efes non bastano 24 punti dell'ex milanese Simon e 11 del francese Beaubois, mentre l'altra stella Micic stecca la gara, chiudendo con appena 7 punti e 3 su 14 al tiro. Viceversa Igor Kooskov può godere di questo successo, pur se il suo "Fener" deve ancora trovare la giusta chimica (le 21 palle perse di cui sopra sono un indizio): brilla Nando De Colo, decisivo con 20 punti e 7 rimbalzi, bene Lorenzo Brown con 17, mentre Jan Vesely stampa la doppia doppia da 13 e 10 rimbalzi.

Il derby vede partire meglio il Fenerbahce, poi l'Efes viene preso per mano dall'ex milanese Kruno Simon che propizia un break di 12-0 e va avanti fino al +9 sul 21-12, che diventa 23-16 alla fine del primo quarto. Nel secondo periodo c'è la reazione della squadra di Kokoskov: 10-0 con De Colo e una tremenda schiacciata di Hamilton a scuotere il ferro del Sinan Erdem Dome. Si va avanti a sprazzi, infatti l'Anadolu Efes torna a condurre sul 35-32 con le triple di Anderson e Micic ma poi, dopo il timeout di Kokoskov, il Fenerbahce risponde con un altro 10-0 firmato dal duo Brown-De Colo, e i gialloblu vanno all'intervallo avanti 42-35.

Nella ripresa la musica non cambia, dopo il nuovo +9 stampato da De Colo sul 50-41, l'Efes schiera una difesa pressing a tutto campo, altera i possessi degli avversari e chiude il gap con le triple di Beaubois e Simon, poi ancora il francese mette i liberi del sorpasso sul 51-50. Ma il match resta fatto di fiammate ed è immediata la replica del Fenerbahce che, con tre bombe di Eddie, Muhammad e Brown, allunga sul 59-51 e poi al 30' è davanti 61-54. Nell'ultimo periodo la squadra di Ataman ritrova il -1 (62-63) con l'ennesimo missile di Simon ma il "Fener" resta davanti, Brown mette la tripla del +4 dall'angolo, e poi sono De Colo e Vesely a costruire il +10 sul 74-64. E' l'allungo decisivo perchè nell'ultimo minuto ci sono errori da una parte all'altra, l'ultimo squillo è la tripla sulla sirena di Simon che serve solo a fissare il punteggio.

Settimana prossima ci sarà il primo doppio turno della stagione: il Fenerbahce prima ospiterà il CSKA e poi il Bayern Monaco, l'Anadolu Efes invece avrà due trasferte, a Berlino con l'Alba e a Kaunas con lo Zalgiris.

: Beaubois 11, Singleton 2, Balbay, Gazi ne, Sanli ne, Moerman 7, Tuncer, Pleiss 8, Micic 7, Anderson 8, Dunston 4, Simon 24. All. Ataman. Fenerbahçe: Hamilton 4, Brown 17, Mahmutoglu 5, Biberovic ne, De Colo 20, Pierre 1, Vesely 13, Eddie 3, Candan ne, Muhammad 3, Duverioglu 4, Ulanovas 10. All. Kokoskov.

* * *

Real Madrid-Valencia 77-93

Di Marco Arcari. Stupendo successo del Valencia, che espugna con enorme autorità il Wizink Center di Madrid e rifila una lezione di pallacanestro al Real. La formazione di coach Laso parte benissimo al tiro, ma forza anche qualche turnovers di troppo (4 nei primi 3’). Valencia si aggrappa invece alle doti balistiche di Bojan Dubljevic, il quale soffre la difesa madrilena nel pitturato salvo poi punirla dalla distanza (2/3 da 3 nei primi 5’) e così al primo timeout del match è sostanziale parità (12-12). Facundo Campazzo decide di mettersi in proprio a livello offensivo e di regalare spettacolo coi canestri che danno il +5 provvisorio ai padroni di casa (19-14), ma gli ospiti rispondono con Nikola Kalinic (6 nel 1° quarto) e al 10’ di gioco rimangono a stretto contatto (19-17). I Blancos aprono il 2° quarto con un break di 6-0, propiziato dalla grande coralità nell’attacco, e coi canestri di Tavares trovano anche il +7 (29-22) al 13’ di gioco. Fernando San Emeterio e Mike Tobey guidano però la pronta rimonta valenciana (0-7 di contro-parziale), mentre le triple dei lunghi spingono gli ospiti, dopo un altro parziale (0-6), al 32-37 del 17’ di gara. Dubljevic è in serata di grazia e continua a martellare dalla distanza (4/6 da 3 nel 1° tempo), lanciando Valencia al massimo vantaggio (34-42) e costringendo la panchina del Real al timeout. Le mille risorse a disposizione dei Blancos emergono però nel momento di maggior bisogno: 5-0 firmato Llull-Campazzo e inerzia che sembra ribaltata, per lo meno fino al canestro del solito Dubljevic (14 a metà gara), che chiude il 1° tempo sul 39-44.

Dubljevic è letteralmente incandescente e si esalta con 2 triple consecutive per lanciare gli ospiti al primo vantaggio in doppia cifra (41-52) dopo 2’ dall’inizio della ripresa. Klemen Prepelic – ex di turno – gli fa da spalla perfetta e Valencia così allunga nonostante il gran lavoro di Usman Garuba sotto il tabellone avversario. Quando non riesce a far male dalla distanza, Dubljevic cerca sistematicamente il gioco in post spalle a canestro, racimolando così falli avversari e conseguenti viaggi in lunetta. È tuttavia Derrick Williams a piazzare i 5 punti consecutivi che fanno scappare ulteriormente gli ospiti (51-68), complice il 0/7 da 3 e le perse del Real nel 3° quarto. Valencia non si ferma, piazza un parziale di 0-12 a inizio 4° quarto e trova perfino il provvisorio +25 (55-80) a 8’ dal termine, con incredibili – per il modo in cui maturano – canestri di San Emeterio e comodissime transizioni. La gara finisce sostanzialmente qui, perché le triple di Thompkins (12 punti nell’ultimo quarto) e Fernandez servono unicamente a limitare i danni per il Real. MVP assoluto Dubljevic, autore di 24 punti (con 6/9 da 3), ma buona prova anche di Kalinic (10+8 rimbalzi).

: Causeur 2, Randolph 4, Fernandez 12, Abalde 5, Campazzo 14, Alocen 2, Deck 2, Garuba 4, Carroll n.e., Tavares 15, Llull 5, Thompkins 12. All. Laso. Valencia: Marinkovic n.e., Prepelic 5, Pradilla, Labeyrie 9, Van Rossom 5, Tobey 14, Kalinic 10, Dubljevic 24, Vives 4, San Emeterio 9, Williams 7, Hermannsson 6. All. Ponsarnau.

* * *

