A cura di Davide Fumagalli. Prosegue la risalita del Real Madrid che vince 73-67 a Belgrado contro la Stella Rossa nel Round 8 e conquista il terzo successo di fila portado il bilancio in parità, 4-4. Per il blancos è anche la terza vittoria in fila a Belgrado, la città dove nel 2018 vinse l'ultima Eurolega targata Luka Doncic. I serbi invece portano il proprio record a 3-5 al termine di un match in cui si spengono nel finale, forse anche per la fatica del recupero di mercoledì a Villeurbane contro l'ASVEL (vinto 89-68): la squadra di Sasa Obradovic tira piuttosto male da fuori, 5 su 21, e non bastano i 22 punti di Loyd e i 16 di Walden, troppi soli però per poter superare la corazzata blanca. Il Real invece raddrizza un match che si era messo male in avvio (-13 sul 21-8) e alla fine la spunta grazie al 61% da due e alle 14 triple a segno: il migliore è Thompkins, 14 punti, bene anche Randolph, 13, mentre Campazzo e Abalde producono 11 assist in una serata non felice al tiro (2 su 10 per l'argentino, 1 su 6 per l'ex Valencia).