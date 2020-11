Basket

Eurolega, Jekiri stoppa, Peters mette la tripla: il break del Baskonia

L'azione che rompe definitivamente gli equilibri della partita vinta dal TD Systems Baskonia Vitoria per 86-68 sul Fenerbahçe Beko Istanbul: Tonye Jekiri vola per stoppare Dyshawn Pierre al tabellone e, sul ribaltamento di fronte, Alec Peters piazza una tripla in transizione.

