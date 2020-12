Basket

Eurolega, l'"Iverson cut" del Panathinaikos Atene per Nemanja Nedovic

Una serie di azioni tratte dalla partita tra AX Armani Exchange Milano e Panathinaikos Opap Atene per spiegare la situazione di "Iverson cut" molto utilizzata in questa stagione da Nemanja Nedovic in maglia biancoverde.

00:00:57, 122 Visualizzazioni, 04/12/2020 A 10:37