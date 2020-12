In un'altra classica serata in cui è il collettivo a brillare, è materia semi-impossibile trovare un MVP. Meglio concentrarsi, allora, sulle indicazioni dei singoli, tutti a referto eccezion fatta per Riccardo Moraschini, che ha comunque possibilità di tornare a mettere qualche minuto nelle gambe ad alto livello dopo il lungo stop per la positività al coronavirus. In attacco, le conferme più interessanti arrivano da Kevin Punter, top-scorer con 14 punti in soli 20', ormai ufficialmente tornato in quella versione microwave di inizio stagione, Zach LeDay, preciso e puntuale nei giochi a due e bravo ad allargare il raggio d'azione tra ferro e arco, e Sergio Rodriguez, tornato a beneficiare del rientro in quintetto di Malcolm Delaney in pianta stabile: re-indossate le sue vesti migliori di sesto uomo extra-lusso, il Chacho gestisce la squadra a meraviglia nel momento migliore del primo tempo e veleggia in carrozza chiudendo a quota 12 con 5 assist, di cui uno molto stuzzicante per il punto esclamativo fissato da Kaleb Tarczewski nel finale.