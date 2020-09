L’ EuroLega ha ufficializzato la sede delle prossime Final Four . Ad ospitare l’atto finale del torneo, che si giocherà dal 18 al 20 Maggio 2021 , sarà la Lanxess Arena di Colonia in Germania .

Anche nel 2020 le F4 si sarebbero dovute giocare nella splendida città affacciata sul Reno prima della cancellazione della stagione a causa dell’emergenza coronavirus. Il presidente dell’EuroLeague Jordi Bertomeu ha dichiarato: "Eravamo determinati a riportare le Final Four a Colonia per gli stessi motivi per cui abbiamo scelto di andarci la passata stagione".