CSKA Mosca-TD Systems Baskonia Vitoria 89-86

Di Daniele Fantini. Niente Mike James? Nessun problema, c'è Darrun Hilliard. Nonostante l'assenza del proprio leader offensivo, fermato poco prima della palla a due per un problema non meglio specificato, il CSKA Mosca infila la terza vittoria consecutiva cavalcando la serata della vita di Darrun Hilliard, rovente nel mettere a referto il proprio career-high in Eurolega contro la stessa squadra che, due anni fa, lo aveva fatto debuttare sul palcoscenico più prestigioso del continente: 31 punti (5/9 da due, 7/10 da tre) e, soprattutto, la tripla che permette alla corazzata russa di rimettere la testa avanti a 23" dalla fine dopo aver sofferto la furiosa rimonta avversaria dal -12 di inizio quarto periodo. Una mano importante arriva anche dal talento offensivo di Will Clyburn: dopo quasi tre quarti di letargo, l'ala statunitense si risveglia nel momento del bisogno deliziando con le sue giocate di pura tecnica e controllo del corpo in penetrazione, compreso un canestrone nei secondi conclusivi per rispondere alla sfuriata rabbiosa di Pierria Henry: chiuderà con 12 punti, tutti realizzati negli ultimi 13' di gara.

Daniel Hackett non regala nulla: recupero e tripla

A puntellare la cabina di regia della squadra di coach Itoudis c'è un Daniel Hackett che conferma, ancora una volta, gli enormi progressi compiuti nella sua esperienza moscovita: il playmaker azzurro sfodera una prestazione di grande dedizione difensiva cancellando a lungo un Pierria Henry molto titubante e gestisce alla perfezione il ritmo dell'attacco producendo 16 punti e 3 assist (seconda miglior prestazione stagionale dopo il career-high da 29 punti piazzato contro la Stella Rossa). In una serata in cui Itoudis deve gestire rotazioni accorciate sul perimetro per le assenze del già citato James, Strelnieks e Ukhov, colpisce anche l'impatto del giovane Alexander Khomenko, classe 1999, autore di 7 punti nella sua prima partita "vera" dopo le manciate di secondi con cui aveva assaggiato il parquet finora in stagione. Serata solida anche per l'ex più prestigioso di un match che propone tanti intrecci tra le due squadre: Toko Shengelia sfrutta il maggior spazio a disposizione per l'assenza di James scrivendo 12 punti, 7 rimbalzi e 4 assist.

Toko Shengelia chiude il primo tempo con una schiacciata

Il Baskonia incassa invece la terza sconfitta consecutiva in una partita giocata sempre a rincorrere ma che regala, nel finale, un'impronosticabile chance di forzare l'overtime con una tripla di Luca Vildoza respinta dal ferro. La squadra di Ivanovic getta al vento 23 palloni in una serata segnata da tante distrazioni offensive e banali infrazioni di passi, ma ha la forza di mantenere la propria quadratura fino all'ultima azione, recuperando, nel finale, il suo tradizionale smalto difensivo. Youssoupha Fall funge a lungo da faro in un attacco molto sofferente con le sue ricezioni vicino a canestro che gli permettono di trasformare i suoi 221 cm in un fattore: chiuderà con 19 punti (suo career-high) e 8 rimbalzi. Pierria Henry, deleterio nei primi tre periodi, è la scheggia impazzita che forgia, quasi in solitaria, il break che permette ai baschi di agguantare il pareggio nonostante il -11 cui li aveva spediti una tripla di Shengelia a 3' dalla sirena (da 82-71 a 82-82): per lui ci sono 17 punti, 5 assist ma anche 6 palle perse. Onesto il nostro Achille Polonara (8 punti, 4 rimbalzi), con meno minutaggio del consueto per il buon impatto avuto da Alec Peters (13) e Tadas Sedekerskis come specialista difensivo dalla panchina.

CSKA : Hackett 16, Hilliard 31, Kurbanov 2, Shengelia 12, Milutinov 7; Bolomboy, Khomenko 7, Antonov, Voigtmann 2, Clyburn 12. N.e.: Lopatin, Umrikhin. All.: Itoudis.

: Hackett 16, Hilliard 31, Kurbanov 2, Shengelia 12, Milutinov 7; Bolomboy, Khomenko 7, Antonov, Voigtmann 2, Clyburn 12. N.e.: Lopatin, Umrikhin. All.: Itoudis. Baskonia: Henry 17, Dragic 3, Giedraitis 10, Polonara 8, Jekiri; Vildoza 13, Sedekerskis, Diop, Fall 19, Peters 13, Kurucs 3. N.e.: Raieste. All.: Ivanovic.

Highlights: CSKA Mosca-Baskonia 89-86

Olympiacos Pireo-Alba Berlino 75-71

Di Daniele Fantini. Quando si incrociano due squadre dalla spiccata identità difensiva, non può che risultare una partita a basso punteggio e decisa nelle proprie metacampo. L'approccio dell'Alba Berlino è straordinario, ma dopo il 10-22 con cui soffoca l'Olympiacos nel primo quarto lanciandosi anche verso un impensabile +15 (20-35) a ridosso dell'intervallo lungo, emerge, in maniera tanto improvvisa quanto dura e solida, la compattezza della formazione greca, capace di rispondere con le stesse armi di intensità e fisicità in una ripresa dominata per larghi tratti. Il parzialone di 27-9 costruito in un terzo periodo che rasenta la perfezione sconvolge l'inerzia del match in una manciata di minuti, e un altro break durissimo di 10-0 alla metà del quarto periodo sbriciola l'ultimo, faticoso tentativo dell'Alba di rientrare a contatto (da 53-52 a 63-52).

Johannes Thiemann segna un buzzer beater pallavolistico

Come accade spesso in questi casi, è difficile eleggere l'MVP di una partita che l'Olympiacos vince con la forza del gruppo cambiando volto e atteggiamento nella ripresa. Il parzialone del terzo periodo vede, però, due protagonisti assoluti per tenacia, aggressività e fame agonistica: Livio Jean-Charles esplode con il suo season-high (13 punti, 5 rimbalzi) prendendo il possesso atletico del verniciato, mentre Shaquielle McKissic fornisce la sua ormai classica dose di energia incontrollabile dalla panchina, recapitando 14 punti, 3 assist, 3 palle recuperate e due voli sopra al ferro spettacolari. Ripreso il controllo emotivo del match, arriva il momento dei veterani: Kostas Sloukas si rimette in moto dopo un primo tempo molto complicato e sporcato da cattive letture (9 punti, 3 assist), mentre Vassilis Spanoulis (6 punti, 6 assist) e Sasha Vezenkov (11 dalla panchina) sparano le triple che permettono all'Olympiacos di controllare i guizzi di un'Alba mai arrendevole. Da segnalare anche la serata a tutto campo di Kostas Papanikoalou, silente ma capace di ammassare 8 punti, 6 rimbalzi, 4 assist e 3 palle recuperate.

Shaquielle McKissic inchioda una gran schiacciata in penetrazione

L'Alba, che incassa la quinta sconfitta in 6 gare, paga l'enorme sforzo fisico profuso in un primo tempo di sconfinata foga agonistica difensiva (Olympiacos tenuto a soli 24 punti con 10/29 al tiro e 10 palle perse) che non le permette di mantenere la stessa energia anche nella ripresa, quando l'attacco, stritolato dalla resurrezione avversaria, si dimostra troppo spuntato per poter mantenere il cuscinetto di margine in doppia cifra costruito con fatica all'intervallo lungo (24-35). Pesano le scarse percentuali nel tiro pesante (7/23 alla fine, ma 4/18 nei primi tre periodi) e le 19 palle perse, ammassate per la maggior parte nella seconda metà di gioco (l'Oly chiuderà con una in meno, 18). Niels Giffey è top-scorer con 13 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, go-to-guy per eccellenza in un ottimo primo tempo ma poi svanito col trascorrere dei minuti, seguono Maodo Lo e Johannes Thiemann a quota 10. Poco incisivo Luke Sikma (4 punti) così come Markus Eriksson, incappato in una serata gelida al tiro (8 punti, 2/8 dal campo). Il nostro Simone Fontecchio segue l'altalena emotiva della squadra: dopo un'ottima partenza, tende a calare in maniera vistosa nella ripresa: chiuderà con 8 punti, 4 rimbalzi ma anche 6 palle perse in 27 minuti.

Olympiacos : Sloukas 9, Jenkins, Papanikolaou 8, Jean-Charles 13, Martin 2; Charalampopoulos 4, Spanoulis 6, Vezenkov 11, Printezis 4, Ellis 4, McKissic 14. N.e.: Larentzakis. All.: Bartzokas.

: Sloukas 9, Jenkins, Papanikolaou 8, Jean-Charles 13, Martin 2; Charalampopoulos 4, Spanoulis 6, Vezenkov 11, Printezis 4, Ellis 4, McKissic 14. N.e.: Larentzakis. All.: Bartzokas. Alba: Granger 7, Eriksson 8, Fontecchio 8, Lammers 8, Sikma 4; Lo 10, Giffey 13, Delow, Mattisseck 3, Thiemann 10. N.e.: Schneider. All.: Garcia Reneses.

Highlights: Olympiacos-Alba Berlino 75-71

Maccabi Tel Aviv - Žalgiris Kaunas 85-57

A cura di Davide Fumagalli. Seconda vittoria casalinga della stagione per il Maccabi Tel Aviv che travolge 85-57 lo Zalgiris Kaunas nel Round 8 di Eurolega e riscatta lo scivolone in volata sul campo dell'Anadolu Efes. Gara senza storia e decisa di fatto nel primo tempo, chiuso sul +30 (53-23) dalla squadra di Sfairopoulos che insacca 9 delle prime 10 triple tentate: nella ripresa il margine non scende mai sotto i 25 punti e così il Maccabi conquista il terzo successo stagionale. I gialloblu interrompono una serie di quattro sconfitte contro i lituani grazie a cinque uomini in doppia cifra: il migliore è Tyler Dorsey, 16 punti, bene anche Chris Jones, 15, e Dragan Bender, 11 con tre bombe a segno. Secondo ko in fila, primo in trasferta per lo Zalgiris di coach Schiller, praticamente mai in gara tranne che per i primi 5': i lituani chiudono con 1 su 14 da tre (sbagliate le prime 8 tentate) e non si salva praticamente nessuno, pur con Walkup a quota 12 punti e Grigonis e Lauvergne a 11.

Assist magico di Dorsey, Zizic inchioda a due mani

L'avvio di partita è tutto dello Zalgiris che segna il primo canestro con un alley oop per Lauvergne, poi si porta avanti sull'8-2. Da lì però inizia a macinare gioco il Maccabi che pareggia sul 10-10 con le triple di Bryant e Cohen, e poi sostanzialmente cambia marcia e se ne va. I lituani perdono immediatamente la bussola, la squadra di Sfairopoulos è nettamente più affamata e trova con Jones e Bender le bombe del 24-14 con cui si va al primo riposo. Il secondo quarto è un calvario per gli ospiti che non riescono ad arginare la marea gialla: il Maccabi prosegue un parziale che arriva a 22-2, Bender e Blayzer colpiscono da fuori, Dorsey va al ferro come attirato da una calamita e in un amen +22 sul 36-14. Il canestro estemporaneo di Lekavicius non ferma il flusso dei padroni di casa che che trovano con Dorsey e Wilbekin altre triple, poi l'ex stella del Darussafacka mette i due liberi del +30, 53-23, con cui si torna negli spogliatoi. Di fatto la gara è in archivio, col Maccabi che tira 9 su 11 da tre (partiti 9 su 10, ndr) e col doppio dei rimbalzi, 18-9, contro lo 0 su 7 da fuori di Kaunas.

In avvio di ripresa è +32 con una schiacciata in alley oop di Zizic, poi con un pizzico di orgoglio lo Zalgiris ricuce fino al -25 (69-44) con un paio di spunti di Walkup, ma Bender risponde subito da tre per il 72-44 di fine terzo quarto, poi nell'ultimo periodo la partita diventa poco più che un allenamento, Dorsey e Wilbekin sistemano le proprie cifre, e Sfairopoulos dà spazio ai giovani Atias, Alber e Sahar, quest'ultimo a segno per il primo canestro in Eurolega. Il finale è 85-57 e il Maccabi fa un figurone davanti al suo ex campioncino Deni Avdija, che mercoledì prossimo sarà quasi sicuramente uno dei primi 10 giocatori chiamati al Draft NBA 2020.

Caloiaro imbecca Zizic per la schiacciata al volo

Settimana prossima c'è il doppio turno di Eurolega: martedì 17 novembre lo Zalgiris ospiterà il CSKA Mosca (ore 19) mentre mercoledì 18 il Maccabi farà visita al Real Madrid (ore 18.30), poi venerdì 20 novembre il Maccabi giocherà a Valencia (ore 21) mentre lo Zalgiris Kaunas si presenterà al Forum contro l'Olimpia Milano (ore 20.45).

Maccabi : Wilbekin 10, Bryant 10, Cohen 5, Caloiaro 7, Zizic 6, Bender 11, Jones 15, Dorsey 16, Blayzer 3, Sahar 2, Alber, Atias. All. Sfairopoulos.

: Wilbekin 10, Bryant 10, Cohen 5, Caloiaro 7, Zizic 6, Bender 11, Jones 15, Dorsey 16, Blayzer 3, Sahar 2, Alber, Atias. All. Sfairopoulos. Zalgiris: Walkup 12, Vasturia 2, Grigonis 11, Hayes, Lauvergne 11, Milaknis, Lekavicius 9, Rubit 3, Jankunas 5, Geben 2, Lukosiunas, Blazevic 2. All. Schiller.

Highlights: Maccabi-Zalgiris 85-57

FC Barcellona - Fenerbahce Beko Istanbul 97-55

A cura di Marco Arcari. Il Barcellona infligge una totale e meravigliosa lezione di pallacanestro a un Fenerbahce irriconoscibile, centrando così il 6° successo consecutivo in EuroLega. L’inizio del match sembra ribaltare totalmente le medie statistiche accumulate fin qui dalle due squadre. Il Barça parte forte da oltre l’arco dei 6.75, realizzando 4 delle prime 5 bombe tentate (2 di Alex Abrines e altrettante di Nikola Mirotic); il Fenerbahce gioca invece ottimi pick&roll e trova devastanti schiacciate della coppia Duverioglu-Vesely ma a metà 1° quarto è comunque sotto nel punteggio (16-9). Nick Calathes mette in ritmo qualsiasi compagno e Abrines è quello che più beneficia degli assist illuminanti del playmaker greco. Risultato? 10-0 dei padroni di casa, con la coppia Abrines-Mirotic già a 10 punti (a testa) e Barcellona sul +15 (26-11) all’8’ di gioco.

Duverioglu vola a schiacciare dopo un grande assist di Westermann

Nei restanti minuti del quarto, gli ospiti approfittano di due ingenuità difensive dei blaugrana e riescono a realizzare un mini-break (0-4) che frutta il 28-17 al 10’. Roland Smits si conferma in un eccellente momento di forma e realizza 8 punti consecutivi nelle prime battute del 2° quarto, ma tutta la squadra di coach Jasikevicius gira alla perfezione, specie in difesa. Al 15’ i blaugrana doppiano così nel punteggio la squadra allenata da Igor Kokoskov (42-20). Nel momento in cui le percentuali di squadra calano fisiologicamente, Brandon Davies inizia a spadroneggiare a rimbalzo offensivo, garantendo extra-possessi importanti. I liberi di Lorenzo Brown interrompono il parzialone (10-0) dei padroni di casa e scatenano lo stesso esterno: 6 punti consecutivi, per il 42-26 e il timeout di un eterno insoddisfatto (reazione ovviamente positiva, per un coach di tale caratura) Jasikevicius. Il Fenerbahce non riesce però nemmeno a iniziare un tentativo di rimonta, complici le troppe palle perse (12) e la pessima percentuale da 3 punti (3/12, 25% di realizzazione). A metà gara il Barça è così saldamente in controllo della partita (51-29).

Il three-point contest secondo Kuric: 20 punti e 6 triple nel 4° quarto

L’attacco dei padroni di casa rallenta un po’ in apertura di ripresa, ma ci pensa prontamente Cory Higgins con la sfuriata balistica (7 punti consecutivi) che amplia ulteriormente le distanze (62-33) quando si arriva al 26’ di gioco. Smits prosegue in una serata caratterizzata dalla perfezione al tiro (7/7 dal campo), aggiornando il proprio career-high in EuroLega pur avendo giocato, fino a quel punto, solamente 8 minuti effettivi. La serata da incubo del Fenerbahce è testimoniata anche dalle continue palle perse e dai soli 9 punti realizzati nel 3° quarto. Al 30’ il Barça è così avanti di 31 lunghezze (69-38), ma a impressionare maggiormente è la valutazione delle due squadre: 95 per i blaugrana, 22 per i giallobu di Istanbul. La partita è sostanzialmente finita nel 1° tempo, ma gli ultimi 10’ servono a coach Jasikevicius per dare minuti importanti ai giovanissimi Leandro Bolmaro e Sergi Martinez. Kyle Kuric sale in cattedra e trasformare il garbage time in uno show balistico irreale: 6 bombe a bersaglio su 6 tentativi e Barcellona che dilaga anche sul +44, prima di chiudere 97-55. MVP Smits, autore di 20 punti (con 1 solo errore al tiro) e 5 rimbalzi, mentre Kuric chiude con 25 punti e 7/8 da 3.

Barcellona : Davies 4, Hanga 2, Bolmaro, Smits 20, Heurtel, Oriola, Abrines 12, Higgins 11, Martinez 2, Kuric 25, Mirotic 16, Calathes 5. All. Jasikevicius.

: Davies 4, Hanga 2, Bolmaro, Smits 20, Heurtel, Oriola, Abrines 12, Higgins 11, Martinez 2, Kuric 25, Mirotic 16, Calathes 5. All. Jasikevicius. Fenerbahce: Hamilton, Brown 10, Westermann 9, Mahmutoglu 3, Biberovic 3, Pierre 4, Barthel 7, Vesely 6, Eddie 7, Muhammed 2, Duverioglu 4, Ulanovas. All. Kokoskov.

Highlights: Barcellona-Fenerbahce 97-55

