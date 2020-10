Zenit San Pietroburgo-Barcellona 74-70

A cura di Davide Fumagalli. In questo strano inizio di Eurolega a brillare è lo Zenit San Pietroburgo che, dopo la difficile scorsa stagione, inizia con due successi in altrettante gare. I russi, reduci dalla vittoria di Istanbul contro l'Anadolu Efes, fanno il bis contro un'altra corazzata come il Barcellona, arrivata in Russia senza coach Sarunas Jasikevicius fermato dal Covid. Il finale è 74-70 per i padroni di casa che, pur senza Austin Hollins, anche lui positivo al Coronavirus, la spuntano in volata grazie alle ottime prove di Alex Poythress, dominante con 16 punti, 11 rimbalzi e 2 stoppate, ai 16 di Baron, ai 15 punti dell'ex Pangos, agli 11 di KC Rivers e ai 10 di Will Thomas. Soprattutto è la rivincita di Xavi Pascual, catalano ed ex coach proprio dei blaugrana. Gli ospiti, diretti per l'occasione da Tomas Masiulis, hanno 14 punti da Mirotic e 11 da Abrines, ma in generale la prestazione è piuttosto opaca.

La sfida vede un avvio importante del Barcellona fino al 10-2 con le triple di Higgins e Abrines, poi Calathes mette la bomba del +10 sul 19-9, ma lo Zenit inizia la rimonta spinta da Poythress e dall'ex di turno Pangos, e al 10' è a -3 sul 16-19. Nel secondo quarto il canovaccio è identico, i blaugrana tengono il naso avanti, però i russi rispondono colpo su colpo con le giocate di Baron e i numeri atletici di Poythress, tra schiacciate e una stoppata a Davies. All'intervallo c'è equilibrio sul 38-35 per gli ospiti.

La ripresa vede il Barcellona tentare di nuovo l'allungo fino al +6 di Mirotic servito da Oriola, poi Abrines segna dall'arco ed è di nuovo +7 (47-54), lo Zenit replica con Pangos, Rivers e il solito Poythress, e al 30' è -1 sul 54-55. Nell'ultimo quarto il Barcellona scappa sul 68-63, sembra la fuga giusta, e invece i russi replicano con un break di 8-0 con Poythress e due bombe siderali di KC Rivers per il +3. Successivamente Mirotic realizza il -1 ma poi Calathes commette fallo antisportivo su Pangos e condanna i suoi: il canadese segna i liberi del +3, poi sbaglia dall'arco ma Thomas prende il rimbalzo, subisce fallo e segna uno solo dei due liberi, sufficiente però per blindare un successo decisamente meritato. I blaugrana distribuiscono il doppio degli assist, 18 a 9, ma pesa il -8 a rimbalzo, 29 a 21, in particolare gli 8 offensivi che permettono allo Zenit di mettere le mani sul match.

Settimana prossima c'è il doppio turno: il Barcellona gioca prima a Valencia e poi in casa contro il Panathinaikos, lo Zenit imbattuto ha due impegni in Spagna, prima sul campo del Baskonia e poi a Valencia.

Zenit : Rivers 11, Zakharov, Pangos 15, Fridzon, Volhin, Thomas 10, Baron 16, Zubkov 2, Poythress 16, Ponitka 4. All. Pascual.

: Rivers 11, Zakharov, Pangos 15, Fridzon, Volhin, Thomas 10, Baron 16, Zubkov 2, Poythress 16, Ponitka 4. All. Pascual. Barcellona: Davies 8, Hanga 2, Bolmaro 2, Smits 7, Heurtel 2, Pustovyi ne, Oriola, Abrines 11, 7 Higgins, 8 Claver, Mirotic 14, Calathes 9. All. Masiulis (Jasikevicius assente).

Stella Rossa-TD Systems Baskonia 90-73

Stella Rossa : Hall 7, Walden 9, Loyd 30, Davidovac 6, Lazic 2, Reath 3, Radanov n.e., Dobric 3, Simonovic 16, Jagodic-Kuridza 6, Simanic, Kuzmic 8. All. Sasa Obradovic.

: Hall 7, Walden 9, Loyd 30, Davidovac 6, Lazic 2, Reath 3, Radanov n.e., Dobric 3, Simonovic 16, Jagodic-Kuridza 6, Simanic, Kuzmic 8. All. Sasa Obradovic. Baskonia: Raieste, Vildoza 13, Jekiri 2, Henry 6, Sedekerskis 4, Diop 3, Fall, Peters 9, Dragic, Giedraitis 26, Polonara 10, Kurucs. All. Dusko Ivanovic.

Panathinaikos OPAP-Olympiacos 71-78

Di Marco Arcari. Il primo derby di Atene stagionale se lo aggiudica l’Olympiacos di coach Bartzokas, praticamente sempre in controllo del match e perentorio nel soffocare i pochi tentativi di rimonta del Panathinaikos. Devono passare quasi 3’ affinché il punteggio si sblocchi e a farlo deve essere l’eterno Georgios Printezis, il quale realizza 4 punti nel break iniziale di 0-6 dell’Olympiacos. Il Panathinaikos paga oltremodo il pessimo esordio al tiro (0/5 del solo Ioannis Papapetrou), mentre il clinic offensivo di Printezis (9 nei primi 10’) non accenna ad arrestarsi e così gli ospiti scappano sul +12 (7-19) all’8’ di gioco. La formazione allenata da Georgios Vovoras chiude il 1° quarto con un incredibile – in negativo – 5/20 su azione e solamente l’ingresso di Zach Auguste (5 punti consecutivi) scongiura danni ulteriori. Sasha Vezenkov (7 nei secondi 10’) apre il 2° quarto facendo la voce grossa a rimbalzo d’attacco e lanciando gli ospiti (14-29). I padroni di casa non si disuniscono però ulteriormente, beneficiano dei giochi da 3 punti di Marcus Foster e dei canestri della coppia Kaselakis-White (autrice di 12 dei 23 punti del Pana nel quarto), chiudendo così sotto 35-44 il 1° tempo. Olympiacos che paga il 2/11 da 3 nel 2° quarto, percentuale che compensa in qualche modo le 7 perse del Panathinaikos nella stessa frazione.

Octavius Ellis inaugura il derby di Atene coi fuochi d'artificio

In apertura di ripresa il Pana riesce a rientrare fino al -6 (42-48), sfruttando le giocate di Papapetrou, ma Printezis continua a essere tanto poetico quanto immarcabile spalle a canestro e rilancia l’Olympiacos (42-55 al 25’). I padroni di casa ci riprovano con le triple di Foster e il solito Papapetrou, ma è nel finale di 3° quarto che, con un parziale di 4-0, riescono realmente ad avvicinarsi (57-62), complice, ancora una volta, la pessima mira avversaria da 3 (1/7 per l’Olympiacos nella frazione). Nel momento di maggiore difficoltà per la squadra del Pireo, sono i rimbalzi e le difese di Vezenkov a fare tutta la differenza di questo mondo; il Panathinaikos segna solamente 5 punti in 7’, uno meno di quelli realizzati da Shaquielle McKissic per ridare il provvisorio +10 (62-72) agli ospiti e costringere coach Vovoras al timeout. Nemanja Nedovic prova a riscattare un’opaca prova con un 5-0 personale che ridà un senso agli ultimi 90 secondi della sfida, ma poi si vede fischiare un flopping su tentativo da 3 da distanza siderale. Spanoulis converte il libero e la gara termina sostanzialmente qui. Vezenkov MVP (9+8 rimbalzi), ma ottime prove anche di Printezis (17) e di un dominante Ellis a rimbalzo (13 carambole). Al Pana non bastano i 15 di Foster e i 14 di Papapetrou.

Panathinaikos : Papagiannis 6, Auguste 7, Papapetrou 14, Kaselakis 7, Vougioukas n.e., Foster 15, Nedovic 9, Sykes, White 5, Mitoglu 2, Bentil 1, Sant-Roos 5. All. Georgios Vovoras.

: Papagiannis 6, Auguste 7, Papapetrou 14, Kaselakis 7, Vougioukas n.e., Foster 15, Nedovic 9, Sykes, White 5, Mitoglu 2, Bentil 1, Sant-Roos 5. All. Georgios Vovoras. Olympiacos: Harrison 7, Charalampopoulos n.e., Larentzakis n.e., Spanoulis 8, Sloukas 6, Martin 8, Vezenkov 9, Printezis 17, Papanikolaou 3, Jenkins 5, Ellis 5, McKissic 10. All. Georgios Bartzokas.

Alba Berlino-Bayern Monaco 72-90

A cura di Davide Fumagalli. Il derby tedesco tra Alba Berlino e Bayern Monaco alla O2 Arena è un dominio dei bavaresi di Andrea Trinchieri che riscattano il ko casalingo in overtime contro Milano all'esordio. Un successo maturato nel secondo quarto dove i padroni di casa letteralmente si spengono mentre il Bayern crivella la retina avversaria a suon di triple, producendo un parziale taglia-gambe da 31-9 che porta gli ospiti avanti 52-36 all'intervallo. La squadra di Trinchieri chiude con un netto dominio a rimbalzo, 30 a 16, soprattutto chiude col 68% da due e ben 9 canestri in più degli avversari: sono quattro i giocatori in doppia cifra per Monaco, spiccano i 15 con tre triple di Nick Weiler-Babb e i 14 di Baldwin e Lucic. Nell'Alba 15 punti di Eriksson, 10 con 6 assist di Granger mentre Simone Fontecchio finisce con 9 punti.

Il match di fatto dura un quarto ed è dell'Alba che inizia con due canestri di Fontecchio per il 4-0, poi l'ex Milano e Reggio Emilia mette la bomba del 13-6, e alla prima pausa i padroni di casa conducono 27-21 con due triple di Granger. Nel secondo periodo è uno show del Bayern Monaco: Baldwin si accende, Weiler-Babb, Lucic e Dedovic scaldano la mano da tre, e in un amen gli ospiti si trovano avanti 48-31, che diventa 52-36 all'intervallo per la tripla a fil di sirena di Siva. L'inerzia resta in mano ai bavaresi anche nella ripresa, stoppano un tentativo di rimonta dell'Alba fino al -15 (52-67) spinta da Eriksson, e poi nel quarto periodo scappano ancora fino a +24 (58-82) mandando in archivio il match.

Settimana prossima c'è il doppio turno: per l'Alba Berlino doppio impegno di fuoco, in casa con l'Efes (pur senza Larkin) e a Mosca col CSKA, mentre il Bayern ha due trasferte altrettanto complesse a Tel Aviv col Maccabi e a Istanbul contro il Fenerbahce.

Alba Berlino : Lo 4, Siva 5, Giffey 5, Eriksson 15, Mattisseck 3, Nikc, Olinde, Fontecchio 9, Thiemann 6, Granger 10, Sikma 8, Lammers 7. All. Aito.

: Lo 4, Siva 5, Giffey 5, Eriksson 15, Mattisseck 3, Nikc, Olinde, Fontecchio 9, Thiemann 6, Granger 10, Sikma 8, Lammers 7. All. Aito. Bayern Monaco: Weiler-Babb 15, Baldwin 14, Bray 5, Reynolds 12, Thomas 5, Lucic 14, Dedovic 3, Amaize, Zipser 5, Johnson 5, Sisko 6, Radosevic 6. All. Trinchieri.

