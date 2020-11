Basket

Eurolega: Malcolm Delaney segna il canestro della vittoria di Milano a Tel Aviv

Malcolm Delaney firma il successo dell'AX Armani Exchange per 86-85 in overtime sul parquet del Maccabi Tel Aviv: si tratta della prima vittoria Olimpia in Israele nell'epoca dell'Eurolega moderna (0-9 il record prima di questa sera).

00:00:42, 348 Visualizzazioni, un' ora fa