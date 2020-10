Basket

Eurolega: Mike James segna una tripla pazzesca contro il Maccabi

Con questa giocata di talento purissimo, Mike James mette il sigillo sul successo del CSKA Mosca per 76-72 sul Maccabi Tel Aviv, prima vittoria stagionale in Eurolega per la squadra di Sfairopoulos.

