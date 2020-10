AX Armani Exchange Milano-LDLC Asvel Villeurbanne 87-73

Buona anche la seconda. L'Olimpia Milano bagna il debutto in Eurolega al Forum di Assago superando i francesi dell'Asvel Villeurbanne per 87-73, si mantiene imbattuta in tutte le competizioni stagionali e rafforza convinzioni e speranze di poter giocare un'annata da protagonista anche a livello internazionale. Come successo spesso finora, si tratta di una vittoria di squadra, corale, senza particolari picchi dei singoli se si escludono i 17 punti di Shavon Shields, il più continuo sui 40 minuti e cinico nel piazzare una serie di giocate decisive su entrambi i lati del campo nel finale, proprio come fatto a Monaco nella vittoria della scorsa settimana. A fargli da spalla, un ottimo Sergio Rodriguez (13 punti, 2 assist, 3 recuperi), capace di dettare ottimi ritmi alla squadra in uscita dalla panchina e di gestirla nei momenti migliori: c'è il Chacho a orchestrare l'attacco biancorosso quando Milano tocca il +14 nel secondo quarto scrollandosi di dosso un avvio un po' letargico ed è ancora lui, di fianco a Malcolm Delaney, a traghettare l'Olimpia verso il successo nel finale, respingendo gli ultimi timidi attacchi dell'Asvel.

Ma i pilastri della vittoria poggiano, ancora una volta, sul gran lavoro collettivo nella metacampo difensiva, dove l'Olimpia riesce a fare la differenza in ogni frangente in cui alza intensità e fisicità: la squadra di Messina regge splendidamente sulla prima linea difensiva togliendo idee ai palleggiatori e ruota in maniera altrettanto coordinata e precisa con i lunghi, chiudendo spazi e vincendo la battaglia sotto i tabelloni (34-29 a rimbalzo, di cui ben 12 offensivi). L'Asvel ammassa 17 palle perse, molte delle quali pagate a caro prezzo, e vede Norris Cole, sua punta di diamante offensiva, fiaccata e spenta nel finale, quando il rumore dei ferri si sostituisce a quello delle scarpe cigolanti sul parquet nelle sue solite accelerazioni razzenti dal palleggio.

Come già visto a Monaco, Milano dimostra di poter reggere a livello fisico contro avversarie nervose e spigolose, in contesti dove avrebbe faticato nella scorsa stagione (non dimentichiamo la sconfitta sofferta contro l'Asvel nella trasferta di Lione dieci mesi fa): in questo aspetto si intravedono gli enormi miglioramenti in esperienza e abitudine a giocare questo tipo di partite guadagnati con la rivoluzione estiva del roster, che ha permesso a coach Messina di poter schierare una squadra con un peso fisico e mentale di livello superiore.

Con una tempra difensiva di questo tipo, l'attacco vien da sé, nonostante le assenze dei lungodegenti Kevin Punter e Vlado Micov: Milano è brava ad alternare protagonisti nei vari momenti della partita, pescando ottime risposte anche dagli italiani e dalla panchina. Riccardo Moraschini (10 punti in 16') sfodera una delle sue migliori prestazioni di sempre in Europa, fornendo atletismo, fisicità e capacità di spaccare la prima linea difensiva con le sue penetrazioni a quattro ruote motrici. Gigi Datome, dopo un inizio un po' complicato, prende fiducia con il passare dei minuti e spiega, ancora una volta, il motivo per cui Messina l'ha voluto fortemente in squadra: sono due sue giocate consecutive a forgiare un mini-break di 5-0 all'inizio del quarto periodo con cui Milano riallunga sul +11 spegnendo con forza l'ultima fiammella di speranza per la rimonta avversaria.

Milano : Delaney 9, Shields 17, Roll 5, LeDay 10, Hines 8; Moraschini 10, Rodriguez 13, Tarczewski 4, Brooks 1, Datome 10. N.e.: Moretti, Cinciarini. All.: Messina

: Delaney 9, Shields 17, Roll 5, LeDay 10, Hines 8; Moraschini 10, Rodriguez 13, Tarczewski 4, Brooks 1, Datome 10. N.e.: Moretti, Cinciarini. All.: Messina Asvel: Cole 10, Lomazs 2, Kahudi 4, Noua 12, Fall 10; Freeman 3, Diot 4, Bako 2, Lighty 5, Howard 6, Yabusele 8, Strazel 7. All.: Parker.

