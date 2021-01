Non è bastata la roboante prestazione dell’Olimpia Milano al Forum contro il Bayern Monaco, sconfitto 75-51 in una match senza storia praticamente dalla palla a due. La seconda batosta per Andrea Trinchieri, tecnico dei bavaresi, è arrivata in conferenza stampa: Ettore Messina aveva da poco iniziato a rispondere alle domande dei giornalisti quando, fuori dall’inquadratura, è entrato in sala il collega. Tecnicamente, nelle press conference post-partita il primo ad avere la precedenza è l’allenatore ospite, quindi proprio il coach del Bayern, che però sarebbe arrivato con colpevole ritardo facendo perdere le staffe a Messina. L’allenatore di Milano – dopo aver atteso più di 20 minuti – ha allora deciso di anticipare Trinchieri.