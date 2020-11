Basket

Eurolega: prodezza di Malcolm Delaney, segna il cameriere della vittoria sullo Zalgiris

Malcolm Delaney realizza un meraviglioso canestro in cameriere per mandare i titoli di coda della vittoria dell'AX Armani Exchange Milano sullo Zalgiris Kaunas per 98-92.

00:00:37, 22 Visualizzazioni, 2 ore fa