LDLC ASVEL Villeurbanne-Zalgiris Kaunas 74-83

A cura di Marco Arcari. Sembra non conoscere ostacoli il cammino europeo dello Zalgiris Kaunas. La squadra allenata da Martin Schiller soffre molto all’Astroballe, rincorrendo l’ASVEL per oltre 31’ di gara, ma riesce comunque a centrare il 5° successo in EuroLega. Protagonista assoluto Marius Grigonis, al nuovo career-high per punti realizzati in un singolo match della competizione (25). Partono decisamente meglio i padroni di casa, capaci di piazzare subito un break (7-0) sfruttando al meglio le giocate nel pitturato dei propri lunghi. Grigonis prova a caricarsi sulle spalle tutto l’attacco ospite, sfruttando bene le sue qualità in arresto-e-tiro, ma l’ASVEL risponde con un altro 7-0 che gli permette praticamente di doppiare gli avversari (23-11) in chiusura di 1° quarto.

Lo Zalgiris, oltre a tirare inaspettatamente male (5/16 su azione nel 1° quarto), paga anche l’incapacità di difendere sulle penetrazioni 1vs1 degli esterni avversari. L’attacco della squadra di coach Parker continua a girare a meraviglia, ma finalmente anche quello ospite si sblocca: parziale di 0-7, propiziato soprattutto dai punti di Martinas Geben, e Zalgiris a -3 (26-23) con la panchina dei padroni di casa costretta a chiamare timeout per evitare danni ulteriori. Nel momento migliore della formazione allenata da Schiller, l’ASVEL piazza una serie di triple che ristabilisce le distanze (39-26) a metà 2° quarto; nel parziale di 10-0 c’è anche tanto lavoro di Guerschon Yabusele, anche nelle insolite vesti di rifinitore. Charles Kahudi si conferma in serata di grazia (3/3 da oltre l’arco nel quarto), ma il finale di 1° tempo vede lo Zalgiris ridurre un po’ lo svantaggio grazie alle giocate della coppia Grigonis-Lekavicius (50-41 all’intervallo).

Moustapha Fall continua a essere dominante a rimbalzo offensivo anche in apertura di ripresa, facendo letteralmente ammattire Joffrey Lauvergne sotto i tabelloni. È però David Lighty a realizzare quei punti che evitano all’ASVEL di pagare oltre modo le difficoltà nel trovare punti su azione. In 5’ da inizio 2° tempo i padroni di casa segnano solamente un canestro su azione (e chiuderanno il periodo con 1/10 dal campo) ma riescono comunque a mantenere il +9 (56-47). Lo Zalgiris prova ad approfittare della situazione, ma il fatto di aver esaurito il bonus falli di squadra dopo soli 3’ e la caterva di falli in attacco commessi, gli impediscono di completare la rimonta già a fine frazione (60-57). Il soprasso matura comunque, per l’esattezza a inizio ultimo quarto: 0-4 di parziale con Paulius Jankunas sugli scudi e un Lauvergne finalmente in partita. L’ASVEL non segna praticamente più, sbloccandosi solamente al 34’ col solito Lighty. Nel frattempo, l’inerzia è però passata tutta quanta nelle mani degli ospiti, che a 5’ dalla sirena sono così ancora avanti (62-66). I padroni di casa hanno un sussulto d’orgoglio e, trascinati dalle bombe del duo Kahudi-Yabusele, tengono botta fino al 73-76 (39’). Grigonis non ha però nessuna intenzione di interrompere un match da assoluto MVP, realizzando il gioco da 3 punti che chiude sostanzialmente i conti. Il 4/4 finale dalla lunetta corona la prova consistente di Walkup (11, con 7 rimbalzi e altrettanti assist). All’ASVEL non bastano i 18 di Kahudi, i 17 di Yabusele e i 16 di Lighty.

ASVEL : Kahudi 18, Lacombe 10, Fall 7, Ndjock 1, Noua 3, Hayes, Houinsou n.e., Bako n.e., Lighty 16, Yabusele 17, Strazel 2. All. Parker.

: Kahudi 18, Lacombe 10, Fall 7, Ndjock 1, Noua 3, Hayes, Houinsou n.e., Bako n.e., Lighty 16, Yabusele 17, Strazel 2. All. Parker. Zalgiris: Walkup 11, Lekavicius 13, Hayes 3, Jankunas 4, Lukosiunas n.e., Milaknis 5, Geben 9, Rubit 4, Vasturia 3, Grigonis 25, Lauvergne 6. All. Schiller.

* * *

CSKA Mosca-Valencia Basket 84-75

Di Daniele Fantini. Mike James dimentica rapidamente gli errori fatali della trasferta della scorsa settimana a Belgrado e, con un secondo quarto rovente da 15 punti, spinge il suo CSKA Mosca a spezzare una striscia di due sconfitte consecutive per riportare il record di parità (3-3). L'ex-Milano chiuderà a quota 17 con 5 assist, ormai perfettamente calato nel ruolo di sesto uomo spacca-partite che coach Itoudis gli sta ritagliando nella sua seconda stagione in Russia: sono le sue giocate, anche se spesso dipinte fuori dal coro, a rompere gli equilibri del primo periodo (17-16) per lanciare il CSKA sul +12 all'inizio del secondo quarto (28-16), margine poi mantenuto fino all'intervallo lungo (44-35).

Nella ripresa, l'atteso rientro degli ospiti (59-58 al 29') viene respinto brutalmente da tre triple in fila sparate da Hackett, Voigtmann e Clyburn nelle azioni iniziali del quarto periodo, una vera e propria scarica di missili necessaria per restituire smalto a un attacco che fatica ancora a trovare la perfetta quadratura per inserire al meglio i due grandi acquisti estivi, Toko Shengelia (10 punti, 6 rimbalzi ma lentamente evaporato dopo un buon avvio) e Nikola Milutinov (3+8).

A far da spalla a Mike James c'è un ottimo Will Clyburn, esploso con 11 dei suoi 15 punti nel quarto conclusivo e decisivo nel torchiare la difesa spagnola con il suo enorme arsenale offensivo. In ripresa Darrun Hilliard (12 punti, season-high), molto concreti Johannes Voigtmann (11+7 rimbalzi e autore di un paio di giocate-chiave a cavallo dei due periodi finali) e Daniel Hackett, a referto con 9 punti e tre triple cadenzate nei momenti di maggior bisogno della serata.

Valencia (3-2) incassa invece la seconda sconfitta stagionale pagando la percentuale dall'arco scadente (8/30, 27%) e due grossi black-out nelle battute iniziali di secondo e quarto periodo, quando il CSKA piazza i parziali decisivi aggrappandosi, vero, più al talento dei singoli che a un gioco corale di qualità. Nikola Kalinic è il miglior realizzatore dei suoi con 15 punti, ma raccolti in gran parte a risultato ormai acquisito, mentre il più continuo è probabilmente Louis Labeyrie (10 punti, 4 rimbalzi), l'avversario più imprevedibile e pericoloso per la difesa del CSKA nei primi tre periodi di gioco. Molto interessante la prestazione del giovane Jaime Pradilla (7 punti, 3 rimbalzi in 5'27" di gioco, tutti career-high): il big-man 19enne scuote il Valencia dal torpore del secondo periodo con una serie di giocate di grande energia che innescano un contro-break di 2-14 in risposta al primo serio tentativo di allungo dei padroni di casa. Delude Derrick Williams, fermo a soli 2 punti con 1/6 al tiro in una serata che lo vede fuori ritmo offensivo e privo di sincronia con il resto del gruppo.

CSKA Mosca : Hackett 9, Hilliard 12, Kurbanov 2, Shengelia 10, Milutinov 3; James 17, Antonov 3, Strelnieks 2, Voigtmann 11, Clyburn 15. N.e.: Khomenko, Ukhov. All.: Itoudis.

: Hackett 9, Hilliard 12, Kurbanov 2, Shengelia 10, Milutinov 3; James 17, Antonov 3, Strelnieks 2, Voigtmann 11, Clyburn 15. N.e.: Khomenko, Ukhov. All.: Itoudis. Valencia: Van Rossom 5, Marinkovic 7, Puerto 2, Labeyrie 10, Dubljevic 9; Prepelic 7, Pradilla 7, Tobey 6, Kalinic 15, Vives 3, Williams 2, Hermannsson. All.: Ponsarnau.

* * *

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko 65-75

A cura di Davide Fumagalli. Terza vittoria stagionale e terza vittoria in quel di Tel Aviv nell'Eurolega recente per il Fenerbahce che supera a domicilio il Maccabi 75-65 e ferma una striscia negativa di tre sconfitte. La squadra di Igor Kokoskov gioca un gran secondo tempo, soprattutto in difesa (40-27 il parziale degli ultimi due periodi), e infligge agli avversari il secondo stop casalingo, il quarto complessivo in sei turni di regular season. Oltre al lavoro nella propria metà campo il Fenerbahce è premiato dalle ottime percentuali al tiro, 11 su 22 da tre e 12 su 13 ai liberi: spicca la prova del veterano Ali Muhammad, 17 punti con 5 su 6 dall'arco in 20', in più ci sono i 13 di De Colo, gli 11 con 3 su 3 da tre di Jarell Eddie e gli 8 punti con 4 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate di Jan Vesely. La squadra di Sfairopoulos ha 23 punti da Wilbekin e 11 con 10 rimbalzi da Ante Zizic, vince nettamente la lotta sotto i tabelloni (38 a 27 a rimbalzo, 17 in attacco) ma tira malissimo da fuori come dice il 5 su 26 complessivo (2 su 8 Wilbekin, 0 su 7 Dorsey).

La gara di Tel Aviv tra due squadre non in un gran momento vede un ottimo avvio del Maccabi che si lancia sul 13-4, poi il Fenerbahce manda in campo Muhammad e Eddie e con tre bombe ricuce il divario per il 22-18 con cui si va alla prima pausa. Nel secondo periodo continua lo show di Muhammad da fuori, Mahmutoglou e Eddie lo seguono e i turchi sorpassano sul 26-24; il Maccabi però risponde prontamente con Hunter, Jones e il solito Zizic a rimbalzo, e così all'intervallo è 38-35 per i padroni di casa, fissato dal jumper sulla sirena di Wilbekin. La ripresa si apre con le marce alte, le squadre si scambiano bombe, Eddie replica a Wilbekin, poi Brown insacca quella del 47-47: il Fenerbahce sembra avere qualcosa in più e infatti al 3' conduce 56-54 grazie ai liberi di De Colo.

La svolta arriva nel quarto periodo: Muhammad e Mahmutoglou infilano le triple del +8, Bryant risponde ma ancora Muhammad realizza in penetrazione e poi l'ex sassarese Pierre si inventa due canestri in fila (uno col fallo) per il massimo vantaggio sul 69-58 della banda di Kokoskov. Il Maccabi barcolla, Wilbekin ha un ultimo sprazzo e firma il -6 con 5 punti di fila, ma il Fener ha le mani sul manubrio del match e così, prima Vesely in avvicinamento e poi De Colo da fuori, riportano gli ospiti a +9 sul 74-65 e di fatto cala il sipario sulla sfida. Anche perchè i tentativi disperati di Wilbekin e Bryant da fuori si spengono costantemente sul ferro, segno che proprio non è serata per la squadra di casa.

Nel Round 7 il Maccabi Tel Aviv sfiderà l'altra squadra di Istanbul, l'Anadolu Efes, martedì 5 novembre alle 18.30 in trasferta, mentre il Fenerbahce giocherà in casa contro il Khimki, venerdì 6 alle 18.45.

Maccabi Tel Aviv : Bryant 9, Wilbekin 23, Jones 10, Caloiaro 2, Hunter 3, Cohen ne, Dorsey 1, Blayzer 3, Bender 3, Sahar ne, Zizic 11, Atias ne. All. Sfairopoulos.

: Bryant 9, Wilbekin 23, Jones 10, Caloiaro 2, Hunter 3, Cohen ne, Dorsey 1, Blayzer 3, Bender 3, Sahar ne, Zizic 11, Atias ne. All. Sfairopoulos. Fenerbahçe Beko: Hamilton 2, Brown 6, Westermann ne, Mahmutoglu 6, De Colo 13, Pierre 7, Vesely 8, Eddie 11, Candan ne, Muhammed 17, Duverioglu 3, Ulanovas 2. All. Kokoskov.

* * *

Real Madrid - FC Bayern Monaco 100-82

A cura di Marco Arcari. Si era scritto, da più parti, di ciclo finito per il Real Madrid. I Blancos rispondono con la miglior prova stagionale, dimostrando di essere ancora la squadra più bella da veder giocare, se in forma. La formazione di coach Laso supera infatti con autorità il Bayern Monaco di coach Trinchieri (espulso dopo neanche 4’), dopo una partita bellissima e spettacolare, e lo fa tirando col 78% da 2, smazzando 23 assist di squadra e beneficiando degli show balistici del trio Carroll-Fernandez-Llull. La sfortuna però non abbandona il Real: Facundo Campazzo è infatti costretto a lasciare il parquet a inizio ripresa per un colpo alla caviglia.

Anthony Randolph è subito un fattore importante, in entrambe le fasi di gioco. In attacco realizza 7 dei primi 11 punti del Real, mentre in difesa è una delle due saracinesche (l’altra è l’onnipresente Tavares) con cui i Blancos chiudono bene il pitturato (11-4 al 3’). Coach Trinchieri viene espulso, per somma di falli tecnici, dopo nemmeno 4’ dall’inizio del match, poco prima di assistere all’inizio dello show balistico di Jaycee Carroll. L’eterno tiratore piazza 2 triple in rapida successione e lancia la squadra di coach Laso sul +9 (19-10). Jalen Reynolds tenta di emergere come go-to-guy del Bayern, ma sbaglia un po’ troppo vicino al ferro avversario e, nonostante il gran lavoro a rimbalzo offensivo, gli ospiti chiudono sotto di 10 (27-17) il 1° quarto.

Paul Zipser sale in cattedra all’inizio della frazione successiva, ma Trey Thompkins risponde con punti, rimbalzi offensivi e tanto lavoro in post. Tocca allora a Wade Baldwin piazzare le giocate che valgono il primo vantaggio ospite (35-36) al 16’ di gioco. La gara si trasforma in un bel botta-e-risposta tra le due squadre, ma Baldwin è ancora assoluto protagonista, stavolta però in negativo. Nel tentativo di impedire un recupero difensivo di Facundo Campazzo, si vede infatti fischiare un fallo antisportivo da cui nasce il 5-0 con cui il Real chiude il 1° tempo. A coronare il finale dei Blancos l’incredibile buzzer da oltre l’arco dei 6.75 realizzato da Sergio Llull (49-45).

Carroll riprende a macinare penetrazioni e punti in apertura di ripresa, ma Baldwin è davvero in una serata di grazia e s’inventa anche un insensato gioco da 4 punti, arrivando a 18 punti personali e riscrivendo la parità (53-53) al 23’ di gioco. La squadra di coach Laso tenta nuovamente di allungare (60-55) con le giocate di Thompkins e dell’eterno Carroll (65-57 al 28’), ma perde Campazzo per un colpo fortuito a una caviglia. In chiusura di 3° quarto è ancora Thompkins, con una tripla dall’angolo, ad ampliare ulteriormente le distanze (70-61) e a confermarsi come uno dei punti di riferimento dell’attacco casalingo.

Alberto Abalde inaugura gli ultimi 10’ dei regolamentari assaltando il ferro del Bayern e portando a casa 4 punti consecutivi per il massimo vantaggio Real (74-61). Usman Garuba, catechizzato costantemente da coach Laso durante la gara, ripaga il proprio allenatore con un 5-0 tutto personale, ma è una triplona di Rudy Fernandez a lanciare i Blancos sul +17 (84-77) quando mancano 6’ al termine del match. Il Bayern non sembra intenzionato a mollare definitivamente, ma deve incassare ancora canestri incredibili della coppia Abalde-Fernandez e le ennesime bombe a bruciare la sirena dei 24’’ da parte di Llull. Finisce 100-82, prima volta in questa EuroLega che il Real va in tripla cifra per punti realizzati. Carroll miglior marcatore dell’incontro (19), ma ottima prova di Thompkins (16 con 7 rimbalzi). Abalde immarcabile nell’ultimo quarto, mentre la coppia Fernandez-Llull combina per un devastante 6/9 da 3. Al Bayern non bastano i 18 di Baldwin e i 15 (con 7 rimbalzi) di Reynolds.

Real : Randolph 13, Fernandez 9, Abalde 10, Campazzo 5, Laprovittola, Alocen n.e., Garuba 8, Carroll 19, Tavares 6, Llull 14, Thomkins 16, Taylor. All. Laso.

: Randolph 13, Fernandez 9, Abalde 10, Campazzo 5, Laprovittola, Alocen n.e., Garuba 8, Carroll 19, Tavares 6, Llull 14, Thomkins 16, Taylor. All. Laso. Bayern: Weiler-Babb 5, Baldwin 18, Bray, Reynolds 15, Thomas 9, Lucic 7, Flaccadori 2, Dedovic 8, Amaize n.e., Zipser 8, Johnson 6, Sisko 4. All. Trinchieri.

* * *

