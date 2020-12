Basket

Eurolega, Sergio Rodriguez dà lezioni di finte e accelerazioni: Alì ubriacato, canestro e fallo

Al suo ritorno in campo dopo un paio di settimane di stop per un lieve problema muscolare, Sergio Rodriguez mostra già di essere in forma smagliante: accelerazione, finta, ripartenza e canestro con fallo ubriacante nei confronti del povero Alì Muhammed nella partita vinta dall'Olimpia Milano contro il Fenerbahçe Beko Istanbul.

