Eurolega We're back Tour, highlights: Asvel-Olympiacos 74-57

L'Asvel Villeurbanne si aggiudica la partita inaugurale del We're back pre-season Tour di Valencia superando in maniera netta l'Olympiacos Pireo per 74-57. Allerik Freeman guida la squadra francese con 14 punti, seguito dai 12 a testa di Norris Cole e Moustapha Fall.

2 ore fa