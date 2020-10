In una lunga intervista concessa a Eurohoops, il portale affiliato a Eurolega, Gigi Datome ha ripercorso i passi che lo hanno portato, in estate, a lasciare il Fenerbahçe Istanbul dopo cinque stagioni per firmare un contratto triennale con l'Olimpia Milano. L'ala della nazionale azzurra ha speso ottime parole per l'organizzazione del club, per la qualità del mercato estivo e la capacità di coach Ettore Messina di aver già inculcato una mentalità durissima alla squadra, vero punto di forza per raggiungere gli obiettivi della stagione: vincere in Italia e tornare ai playoff di Eurolega per la prima volta dal 2014. Ecco alcuni passaggi chiave.

L'Olimpia di Messina, una squadra ambiziosa

"Con il Fenerbahçe ho vinto tanto e sono cresciuto tanto: era venuto il momento di una nuova sfida e l'ho trovata in Milano, così come la possibilità di rimanere all'interno di una società molto ambiziosa e con grandi obiettivi. Vorrei vincere un titolo in Italia, cosa che non sono mai riuscito a fare in carriera. Ho valutato l'opzione Olimpia a 360°: il fatto che potessi tornare nel mio Paese, in una squadra da Eurolega, ambiziosa, in una grande città come Milano, allenato da un grande coach come Ettore Messina e al fianco di ottimi compagni di squadra come Sergio Rodriguez e Kyle Hines. Ho intravisto le fattezze di una grande squadra, dove mi sarei potuto inserire molto bene".

Obiettivi: vincere in Italia e playoff di Eurolega

"Il mercato estivo di Milano è stato ottimo. La società si era posta certi obiettivi, ed è riuscita a raggiungerli tutti. Al termine della off-season avevamo già un roster pronto e definito per vincere in Italia. Molti ci considerano anche una contender per le Final Four di Eurolega, ma in realtà credo che i playoff siano un obiettivo più realistico. Ci sono 4-5 squadre più forti e più esperte di noi, ma abbiamo un roster molto lungo, e questo sarà un fattore-chiave per tutta la stagione: giocheremo tantissime partite e dovremo sempre tenere un livello di energia elevato".

Convivere con la pressione

"Si dice che Milano sia stata la regina della free-agency, ma non sono uno che ascolta i pronostici. La squadra è nuova, dobbiamo crescere molto. Piuttosto, credo nell'etica del lavoro di questo gruppo, qualcosa che ci potrà permettere di arrivare lontano. Giocare per Milano comporta sempre un livello di pressione molto alto. I tifosi si aspettano molto dalla squadra, e, se non si vince in Italia, si viene considerati un fallimento. Ma la pressione accompagna tutte le grandi squadre e per i giocatori è una cosa positiva. Se c'è pressione, significa che sei nel posto giusto".

L'apporto di Datome: esperienza e responsabilità

"A livello personale ho gli stessi obiettivi del club, così come è stato nei miei anni trascorsi al Fenerbahçe. Sarò soddisfatto se la squadra riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati a fine stagione. Ho quasi 33 anni, e mi piace far parte di organizzazioni vincenti. A questa Olimpia posso portare esperienza e capacità di prendermi responsabilità in campo, così da permettere a Milano di vincere in Italia e migliorare in Europa. Abbiamo vinto il primo trofeo con la Supercoppa, poi avremo anche la Coppa Italia a febbraio, che è un altro nostro obiettivo. Se continueremo ad allenarci seriamente e giocare in maniera dura, avremo una concreta possibilità di raggiungere i playoff di Eurolega. E, una volta lì, vedremo in che forma fisica e mentale saremo".

