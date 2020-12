Basket

Highlights: LDLC Asvel Villeurbanne-Panathinaikos Opap Atene 97-73

Dopo aver sbancato Barcellona, l'Asvel infila la seconda vittoria consecutiva rifilando una pesante lezione al Panathinaikos Atene, sommerso per 97-73. La squadra francese vola con 19 punti di David Lighty e 16 a testa per William Howard e Norris Cole, al Pana non servono i 14 punti di Georgios Papagiannis e i 12 di Kostas Mitoglou.

