Highlights: TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz-Zenit San Pietroburgo 70-77

Lo Zenit San Pietroburgo si aggiudica il recupero della terza giornata (rinviata per covid) sbancando la Fernando Buesa Arena di Vitoria 77-70. La squadra russa, ancora imbattuta in trasferta in stagione, migliora il proprio record a 5-2 e sale al sesto posto in classifica, confermando così il processo di crescita dopo lo stentato debutto dello scorso anno.

23/11/2020 A 22:00