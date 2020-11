Valencia-Milano è stata una sfida tra due squadre che, nel breve/medio periodo, condividono gli stessi obiettivi: trasformare la crescita delle ultime stagioni in un posto ai playoff e consolidarla appesantendo il proprio nome all'interno del panorama europeo. Quarta in classifica con un record di 4-2 (iniziò 0-5 l'anno scorso), Valencia sta giocando la sua seconda stagione consecutiva in Eurolega con una licenza annuale in mano, eredità dell'Eurocup conquistata nel 2019, la terza di un decennio che ha visto la squadra spagnola fare della seconda coppa ECA il proprio terreno di caccia preferito. Ma non è un segreto che, come abbiamo già spiegato qualche giorno fa, Eurolega la stia seriamente prendendo in considerazione per l'allargamento a venti squadre previsto nel prossimo futuro. Valencia, come la Virtus Bologna, partita con un progetto molto simile con un paio d'anni di ritardo, ha ora la necessità di guadagnarsi sul campo quella tanto desiderata licenza pluriennale per entrare nel gotha del basket europeo.

Valencia Basket celebretes after winning the 2020/2021 Turkish Airlines EuroLeague match between Valencia Basket and AX Armani Exchange Milan at La Fonteta on November 06, 2020 in Valencia Credit Foto Getty Images

Un mercato estivo di livello

Proprio come Milano, la squadra ha cambiato volto in maniera profonda nel mercato estivo, tramutando il desiderio di emergere in acquisti importanti. Certo, la perdita di Alberto Abalde, volato al Real Madrid, è stata dura in ottica di consolidamento della base del gruppo (ma qui entrano in gioco ambizioni personali che non possono essere controllate dal club), ma non è un caso che, anche in una sessione che è apparsa generalmente depressa per le conseguenze della pandemia, Valencia abbia fatto pulizia nel reparto ali del Fenerbahçe di Zeljko Obradovic aggiudicandosi un giocatore di intelligenza e qualità superiore come Nikola Kalinic e un super-atleta e attaccante come Derrick Williams, due nomi molto pesanti sul panorama continentale.

Pensando invece al sistema di una squadra che nella scorsa stagione insisteva molto sul tiro dall'arco (26.9 triple tentate in media a partita, quarta in Europa), sono arrivati due giocatori di ruolo capaci di fornire ulteriore potenza di fuoco sul perimetro: Martin Hermannsson, reduce da un'ottima annata di lancio a Berlino (10.9 punti di media al suo esordio in Eurolega) e Klemen Prepelic, l'uomo dei tiri pazzi per eccellenza, e capace di confermare la sua nomea con un paio di triple totalmente inventate dal nulla per aprire il break decisivo contro l'Olimpia all'inizio del quarto periodo.

Nessuno finisce al ferro come Derrick Williams in Europa!

Chiari segnali già a settembre

Per questi motivi, il quarto posto in classifica e il successo su Milano, il primo casalingo contro l'Olimpia nella storia dell'Eurolega moderna, non devono sorprendere più di tanto. Valencia aveva già dimostrato di essere seriamente competitiva e pronta a una stagione importante già nel torneo di pre-season organizzato a metà settembre nella stessa Fonteta, dove si era sbarazzata delle avversarie (Bayern Monaco e Asvel Villeurbanne) lanciando chiari segnali di grossi miglioramenti in arrivo. Al netto degli infortuni che hanno accorciato le rotazioni nella partita contro Milano, Valencia ha un roster profondo e ben coperto in tutti i ruoli, unito a una spiccata coesione di un gruppo che si sta plasmando in maniera rapida ed efficace sotto la guida di coach Jaume Ponsarnau.

We're back Tour, highlights: Asvel-Valencia 66-77

Strutture e tifosi: Valencia è al top

Il fatto che Valencia sia stata scelta assieme a Kaunas (arena preferita dal management di Eurolega) come sede del We're back Tour non è un caso. ECA sta guardando con enorme interesse ai progressi di una società che può fondare il progetto di una permanenza stabile nel torneo su un parco-strutture tra i più importanti del panorama continentale, selezionato anche dalla stessa ACB per organizzare la bolla per la chiusura del campionato lo scorso giugno. La Fonteta è un impianto da 9.000 persone recentemente rinnovato con una spesa di 650.000 euro, e la base di fan valenciana è tra le più calde d'Europa, e non soltanto per la variopinta banda che lancia e accompagna i cori dei tifosi: nella scorsa stagione, Valencia ha raccolto 7.433 spettatori di media, registrando una crescita del 10%. Dalla somma di tutti questi fattori emerge il ritratto di una delle società emergenti più interessanti e futuribili del continente.

Highlights: Valencia-Olimpia Milano 86-81

