Coach Ettore Messina commenta così la vittoria per 75-73 conquistata dalla sua AX Armani Exchange Milano sul parquet del Barcellona , al rientro in campo in Eurolega dopo quasi un mese di stop per le problematiche relative al coronavirus.

"Abbiamo giocato un terzo quarto orribile, la loro pressione ci ha schiacciato, non siamo riusciti a fare nulla in attacco per tanti minuti. Ma l'abbiamo ribaltata con un ultimo periodo ottimo. Malcolm Delaney ha fatto giocate fantastiche, sia nel finale che prima per aiutarci a rientrare".

Ad

Eurolega Milano eroica a Barcellona: vittoria 75-73 in rimonta! 2 ORE FA

"Abbiamo disputato una grande partita difensiva, di squadra. Ricordo un momento in cui abbiamo fatto cinque-sei possessi consecutivi di difesa davvero ottima. E il Chacho è stato bravissimo nel primo tempo a darci il vantaggio".

"Questa vittoria è una buona iniezione di fiducia per tutti, abbiamo battuto forse la miglior avversaria in Eurolega in questo momento. Ci dà tanta fiducia in un momento difficile, con quasi tutta la squadra colpita dal covid. Però dobbiamo restare umili e continuare a lavorare. Abbiamo ancora tante partite da giocare e da recuperare. Ma sul lungo periodo ritroveremo anche i nostri giocatori infortunati, Datome, Shields e Mitoglou, aumentando la profondità del roster. Se continueremo a essere umili e a difendere, penso che potremo fare una buona stagione".

Eurolega Barcellona-Olimpia Milano in LIVE Blogging 4 ORE FA