Dopo l'exploit della scorsa stagione al suo secondo anno in terra basca, Achille Polonara ha ulteriormente alzato l'asticella passando al Fenerbahçe in estate. Un'estate ricca e importante, che lo ha visto protagonista anche in maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo. Anche Eurolega ha dedicato uno spazio alla crescita sempre più netta dell'ala azzurra: Polonara ha raccontato così la sua nuova esperienza, parlando al sito ufficiale.

"Per me giocare in Eurolega è una grande motivazione. L'anno scorso ho avuto la possibilità di giocare tanti minuti e mi sono sempre fatto trovare pronto per esprimere il mio potenziale e il mio livello. Volevo dimostrare che tutti quelli che pensavano che non fossi un giocatore adatto per l'Eurolega, in realtà, avevano torto. Sono un tipo di giocatore che fa tutto con grande energia e intensità. Non faccio niente di speciale, ma mi concentro su quello che serve per vincere le partite".

"È stato molto difficile lasciare Baskonia, ma ho avuto un'altra grande possibilità da un'altra parte, e l'ho presa al volo. Il Fenerbahçe è una squadra ambiziosa, che vuole vincere trofei. Vuole essere una squadra importante a livello nazionale e in Europa. I tifosi sono i più caldi d'Europa. Per un giocatore, è la miglior situazione possibile".

Anche coach Sasha Djordjevic, sbarcato al Fenerbahçe dopo la chiusura con il rapporto con la Virtus Segafredo Bologna campione d'Italia, ha parlato della qualità del giocatore azzurro.

"Il suo istinto per il gioco, il suo talento, sono qualcosa di unico. Credo che abbia ancora margine di crescita, e siamo qui per aiutarlo a continuare a migliorare ancora il suo gioco".

Un commento speciale è arrivato anche da Pierria Henry, suo compagno di squadra negli ultimi tre anni tra Baskonia e Fenerbahçe.

"Achille è un giocatore di energia, di cuore, ma anche molto tecnico, capace di giocare vicino e lontano da canestro. Quando è in campo, bisogna rispettarlo. O te la farà pagare. Ma questo non è un mio problema, è un problema dei nostri avversari".

