La pallacanestro logora anche chi la ama visceralmente. Potrebbe saperlo bene, leggendario allenatore spagnolo. Dopo quattro entusiasmanti stagioni alla guida dell', il tecnico ha infatti deciso didalla panchina, lasciando sostanzialmente l'incarico di capo-allenatore al suo vice,. Si chiude così un binomio cestistico capace di scrivere pagine importanti del basket tedesco, ma non solo. Con Aito in panchina, l'Alba ha infatti vinto gli ultimi, una coppa di Germania e raggiunto la finale di EuroCup 2018-19, persa 1-2 contro il Valencia dopo una serie davvero bella. Per Gonzalez non è invece una prima volta. Il tecnico spagnolo ha infatti già guidato in prima persona il club tedesco: nella scorsa EuroLega, complice l'assenza forzata di Garcia Reneses causa positività al COVID-19,. Altro movimento nella massima competizione europea per club, dopo la serie di firme degli ultimi giorni