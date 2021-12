La formazione tedesca occupa la 14esima piazza in graduatoria con un record di 4-8: Milano non è al top, ma resta comunque favorita sulla carta, e non può lasciarsi sfuggire l'occasione di centrare un successo lontano da casa per tornare a muovere una classifica ormai ferma da tre settimane. Sono soltanto 4 i precedenti tra Olimpia e Alba, tornata in pianta stabile in Eurolega soltanto nell'estate 2019: Milano è in vantaggio 3-1, con un 2-0 a Berlino.

Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Arena, e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports, venerdì 3 dicembre alle ore 20.00.

Approfondimenti e dichiarazioni

Ultimi 5 risultati dell'AX Armani Exchange Milano

AX Armani Exchange Milano-Olympiacos Pireo 72-93 - L - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-Nutribullet Treviso 85-55 - W - (campionato)

Zenit San Pietroburgo-AX Armani Exchange Milano 74-70 - L - (Eurolega)

Unics Kazan-AX Armani Exchange Milano 97-71 - L - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-UnaHotels Reggio Emilia 84-74 - W - (campionato)

Ultimi 5 risultati dell'Alba Berlino

Alba Berlino-Maccabi Playtika Tel Aviv 91-86 - W - (Eurolega)

ratiopharm Ulm-Alba Berlino 66-71 - W - (campionato)

Unics Kazan-Alba Berlino 85-71 - L - (Eurolega)

Zenit San Pietroburgo-Alba Berlino 75-66 - L - (Eurolega)

Medi Bayreuth-Alba Berlino 57-84 - W - (coppa di Germania)

Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano: informazioni utili

Data, luogo e ora: venerdì 3 dicembre alla Mecedes Benz Arena di Berlino alle ore 20.00.

