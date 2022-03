Un'altra trasferta, la quinta consecutiva in Eurolega, prima di tornare a riabbracciare il Forum. Dopo la sconfitta di martedì sera a Tel Aviv , l'AX Armani Exchange Milano vola a in Turchia per concludere contro i campioni d'Europa dell'il penultimo doppio turno stagionale. Sarà uno scontro diretto cruciale per il posizionamento playoff: un successo permetterebbe all'Olimpia, con vantaggio del fattore-campo nella serie playoff.