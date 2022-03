Anadolu Efes Istanbul-AX Armani Exchange Milano, gara valida per il 32° turno di Eurolega! L'Olimpia affronta la quinta trasferta consecutiva prima del doppio turno casalingo della prossima settimana in cui ospiterà Bayern Monaco e AS Monaco, ma è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare. 16-8, inseguita proprio dall'Efes, quinto con un bilancio di 14-10. Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara valida per il 32° turno di Eurolega! L'Olimpia affronta laprima del doppio turno casalingo della prossima settimana in cui ospiterà Bayern Monaco e AS Monaco, ma è reduce da Ora si trova al quarto posto in classifica con un record di, inseguita proprio dall'Efes, quinto con un bilancio di

Il LIVE-Blogging della partita

Primo periodo

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Shavon Shields, Gigi Datome, Nicolò Melli, Kaleb Tarczewski. Cambiati 3/5 del quintetto visto nelle ultime partite, out Devon Hall, Troy Daniels e Kyle Hines.

Lo starting-five scelto da coach Ergin Ataman per il suo Anadolu Efes Istanbul: Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant, Adrien Moerman e Bryant Dunston.

sette successi casalinghi consecutivi, 11-3 in stagione sul parquet di casa. Milano ha vinto una sola volta a Istanbul nell'epoca dell'Eurolega moderna, nel match di andata della scorsa stagione, quando però si giocava a porte chiuse per l'emergenza legata alla pandemia di covid. L'Efes cavalca una striscia di l'ultimo di tre punti contro il Real Madrid , ed èin stagione sul parquet di casa. Milano ha vinto una sola volta a Istanbul nell'epoca dell'Eurolega moderna, nel match di andata della scorsa stagione, quando però si giocava a porte chiuse per l'emergenza legata alla pandemia di covid.

Il commento pre-partita di coach Ettore Messina: "Giochiamo contro la squadra Campione d’Europa, reduce da una bella vittoria contro il Real Madrid, mentre noi veniamo da un paio di partite mediocri. Apparentemente non dovrebbe esserci pronostico, ma per noi si tratta di una bella opportunità per ritrovarci e giocare una buona gara".

