Non ci sono precedenti nell'era dell'Eurolega moderna tra Olimpia e AS Monaco: questa è la prima partita ufficiale tra le due squadre sul massimo palcoscenico europeo.

Nonostante l'infortunio muscolare sofferto nel finale della partita persa contro il Fenerbahçe la scorsa settimana, Mike James ha recuperato ed è regolarmente tra i 12 a roster per l'AS Monaco. Vediamo quali saranno le reali condizioni fisiche del grande ex di serata.

Milano sfida la matricola Monaco: serve vincere per fermare la crisi

L'AS Monaco, matricola in Eurolega dopo il trionfo della scorsa stagione in Eurocup con la finale vinta contro l'Unics Kazan, è 13esima in classifica con un record inverso a quello dell'OlimpiaDopo un inizio molto interessante, la squadra monegasca ha incassato