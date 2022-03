"In realtà, in spogliatoio non ho dovuto dire molto. I ragazzi sapevano cosa fare per svoltare la partita, e nel secondo tempo l'hanno fatto" - coach Ettore Messina

36-51 a fine primo tempo. 47-26 il parziale del secondo. Quello che potrebbe essere sempre contro quello che, in realtà, si è visto nelle ultime settimane. two-faces ha esploso tutto il suo potenziale nei due quarti conclusivi, riscoprendosi organismo efficace sull'intera linea. Non soltanto quella difesa marmorea in grado di sbriciolare ogni minima certezza avversaria, ma anche sistema offensivo fluido e versatile, dotato di un arsenale molto più grande di quello che si è visto in questo 2022. a fine primo tempo.il parziale del secondo. Quello che potrebbe esserecontro quello che, in realtà, si è visto nelle ultime settimane. L'Olimpia corsara a Istanbul nella più classica gara daha esploso tutto il suo potenziale nei due quarti conclusivi,. Non soltanto quellain grado di sbriciolare ogni minima certezza avversaria, ma anche, dotato di un arsenale molto più grande di quello che si è visto in questo 2022.

Un time-out di coach Ettore Messina durante la partita tra Anadolu Efes Istanbul e AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

83 punti realizzati contro l'Efes valgono una delle migliori prestazioni stagionali, dietro agli 89 rifilati al Baskonia e al doppio 84 fissato contro Alba Berlino e CSKA Mosca alla prima giornata (gli 88 col Real sono arrivati in overtime, ndr). Un exploit quasi inaspettato l'attacco ha sempre vissuto in funzione della solidità difensiva, quasi come fosse un accessorio o un'appendice. Glirealizzati contro l'Efes valgono una delle migliori prestazioni stagionali, dietro agli 89 rifilati al Baskonia e al doppio 84 fissato contro Alba Berlino e CSKA Mosca alla prima giornata (gli 88 col Real sono arrivati in overtime,). Un exploit quasi inaspettato dopo il season-low da 58 toccato soltanto due giorni prima a Tel Aviv e, più in generale, nel mezzo di un momento stagionale in cui, quasi come fosse un accessorio o un'appendice.

A Istanbul, invece, si è rivista la stessa Olimpia di inizio anno. Una squadra che sapeva imporre la propria personalità a tutto campo vincendo sì con la durezza difensiva ma anche con un ritmo-gara di stampo moderno e la qualità delle proprie punte. Il basket lento, compassato, rallentato in maniera forzata quasi all'eccesso, tanto da diventare controproducente, ha ceduto il passo a una Milano fluida, brillante, divertente e completa. Un'Olimpia di sistema, ovviamente, come nella filosofia di coach Ettore Messina. Con responsabilità condivise. Ma con la capacità di raccogliere il necessario da ogni singolo interprete per fonderlo in un grande flusso al servizio della squadra.

Certo, con un prezzo da pagare, tradotto in un'asciugatura delle rotazioni. Troy Daniels, titolare nelle ultime gare, non ha visto il campo. Jerian Grant, reduce comunque da una partita volitiva a Tel Aviv, ha toccato il parquet per quattro secondi. E quei sette minuti di Ben Bentil tenderanno rapidamente allo zero quando Dinos Mitoglou sarà nuovamente arruolabile, rendendo pienamente completo il roster a disposizione di coach Ettore Messina.

L'Olimpia ha cambiato volto sul perimetro. Con il reintegro degli infortunati ha aggiunto esperienza e qualità. Shavon Shields, alla sua seconda partita di Coppa da dicembre, sembra essere sulla strada buona per ritrovare quelle sensazioni che lo avevano reso un giocatore da primo quintetto di Eurolega nella prima parte dell'anno. Dopo tanto tempo, Milano ha ritrovato un creatore di gioco dal palleggio, capace di spaccare con continuità la prima linea difensiva avversaria. Al suo fianco è rifiorito Gigi Datome, tornato in doppia cifra realizzativa dopo oltre due mesi e pienamente calato nel flusso positivo e armonico della gara. I suoi 24'24" di azione sul parquet sono secondi soltanto ai 28'01" vissuti contro l'Alba, segno di un giocatore finalmente recuperato sul piano fisico. Esperienza, carisma, qualità e killer-instinct non sono mai stati in dubbio. E quella meravigliosa scucchiaiata mancina per il +5 a 3'00 dalla fine rende piuttosto bene l'idea (potete rivederla qui sotto).

Ma la squadra non avrebbe potuto girare così bene nel complesso senza la risalita di Sergio Rodriguez, apparso molto più brillante rispetto alle ultime gare in evidente deficit di condizione fisica. Il Chacho ha scalzato un confuso Malcolm Delaney dal ruolo di playmaker titolare partendo nel terzo quarto e ha poi sempre tenuto in mano la regia. Anche qui è servito un extra-sforzo (terza partita dell'anno con il minutaggio più ampio, a 24'55"), ma pienamente funzionale alla causa. Senza il suo ritmo spagnoleggiante, più veloce, leggero e creativo, Milano non avrebbe saputo imbastire quell'impensabile trasformazione nell'intervallo lungo. E passare da squadra lenta, monotematica e prevedibile a quella macchina asfaltatrice priva di défaillance tecniche e mentali che ha poi travolto l'Efes nella ripresa.

