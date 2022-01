Il lunghissimo tour de force dell'AX Armani Exchange Milano è pronto a partire. Martedì sera, alle ore 20.30, l'Olimpia ospiterà al Forum di Assago l'Alba Berlino nel primo di una massacrante serie di doppi turni di Eurolega necessari per recuperare le quattro gare rinviate per l'esplosione della variante omicron (Zalgiris, Zenit e Unics Kazan le altre).

Milano affronta un'avversaria che ha avuto problemi di covid altrettanto gravi e che non disputa una partita di Coppa dal 22 dicembre scorso, data del successo casalingo sull'AS Monaco . Nonostante l'enorme focolaio che ha colpito il gruppo-squadra a inizio anno, l'Alba sta comunque vivendo un periodo interessante, cavalcando una serie di. In Bundesliga è risalita al sesto posto in classifica con un record di 10-4, mentre in Coppa staziona nella parte bassa, terzultima a 6-11 , ma comunque capace di sgambettare la stessa Olimpia nella gara d'andata dello scorso 3 dicembre, quando Marcus Eriksson accese una scarica letale di triple per l'81-76 finale