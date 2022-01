STATISTICHE ALBA - Berlino tira 8/15 da due (53%) e 5/12 da tre (42%), con 10 palle perse, tante quante Milano. Maodo Lo è sempre un rebus (13 punti), seguono Sikma (7), Blatt (6), Da Silva e Koumadje (4), Eriksson, Olinde e Lammers (2).

STATISTICHE OLIMPIA - Milano tira 9/15 da due (60%) e 5/14 da tre (36%). Gigi Datome è ispirato con 10 punti, seguono Rodriguez (6), Grant (5), Melli e Hines (4), Daniels (3), Bentil, Delaney e Hall (2). Pesano tantissimo le 10 palle perse, un dato inusuale per la squadra col minor numero di turnover dell'intera Eurolega (10.88 di media prima di questa partita) contro la seconda peggior difesa del torneo per punti subiti.

38-40 FINE SECONDO QUARTO - Aggancio Alba con un contropiede di Sikma dopo palla persa di Bentil, sorpasso con Lo in lunetta dopo un fallo ingenuo dello stesso Bentil. Pessima chiusura anche di secondo quarto per Milano, che vede evaporare il parziale costruito nella prima metà del periodo subendo con un contro-break di 0-8 in poco meno di quattro minuti.

38-36 al 18' - Tap-in di Melli su errore di Hall in penetrazione per il +6. L'Alba si riavvicina con un 2/2 di Eriksson in lunetta e un lay-up di Da Silva.

36-32 al 16' - Tripla da otto metri dal palleggio di Blatt. Rodriguez attacca il ferro e segna con il fallo, buono anche il libero aggiuntivo. Contro-sorpasso Olimpia con una tripla di Datome dall'angolo, poi 2/2 in lunetta per Hines. Time-out chiamato da coach Gonzalez.

28-29 al 14' - Tripla del Chacho dopo una stoppata di Tarczewski. Risponde Lo dall'arco uscendo dai blocchi. L'Alba torna in vantaggio con un 2/2 di Da Silva dalla lunetta.

25-24 al 12' - Tripla dall'angolo di Daniels per aprire il quarto. L'Alba fatica con una serie di brutti attacchi e palle perse, ma l'Olimpia non riesce a concretizzare.

22-24 FINE PRIMO QUARTO - Sorpasso Alba con una schiacciata di Olinde in campo aperto dopo un'altra palla persa di Milano. Poi altra penetrazione al ferro di Lo e altra schiacciata su alley-oop per Koumadje. Contro-break lampo dell'Olimpia con Grant e un canestro di Bentil dopo un recupero di Rodriguez, ma l'Alba chiude il quarto con un 1/2 in lunetta di Maodo Lo. Brutto finale di periodo per Milano, sorpassata con un parziale di 7-14.

18-17 all'8' - Jumper di Hines dalla media contro i 223 cm di Koumadje, che poi fa pagare l'altezza con una gran schiacciata sull'azione seguente. Tripla di Lo da palla persa di Rodriguez, e time-out per coach Messina sul 15-15. Al rientro, tripla di Grant ma altro guizzo in entrata di Lo.

13-10 al 6' - Primo guizzo di Delaney in entrata, subito punito però da una tripla di Blatt. Al rientro dal TV time-out, lunetta per Hall (2/2). L'Alba resta lì con un lay-up facile di Sikma.

9-5 al 4' - Terzo canestro di Datome, questo dall'arco. La difesa regge, schermando il canestro per due minuti consecutivi.

6-5 al 2' - Il primo canestro è un classico turn-around di Datome dal mezzo angolo. Lammers risponde dalla lunetta dopo un fallo ingenuo di Melli. Poi Datome e Melli segnano due canestri consecutivi dal mid-range, prima di un canestro dall'arco di Sikma da palla vagante.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito da Milano, oggi in campo con la terza maglia di Eurolega, color verde petrolio.

Lo starting-five scelto da coach Israel Gonzalez per la sua Alba Berlino: Blatt, Eriksson, Zoosman, Sikma e Lammers.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Delaney, Hall, Datome, Melli, Hines.

Anche l'Alba ha sofferto grossi problemi di covid a inizio anno e si presenta a Milano con soli 11 effettivi, ma comunque in grado di giocare una partita competitiva. Questa sera sono out Malte Delow, Jonas Mattisseck e Johannes Thiemann.

Sono cinque i precedenti tra Olimpia e Alba nell'era dell'Eurolega moderna: Milano è in vantaggio 3-2, ma al Forum il bilancio è 1-1. L'Alba vinse la trasferta nella sua stagione da rookie imbrigliando l'Armani con una difesa box-and-one su Sergio Rodriguez.

Troy Daniels, out da un mese per covid, e Gigi Datome, già schierato per qualche minuto Milano recupera finalmente, out da un mese per covid, e, già schierato per qualche minuto nella partita di campionato di domenica a Pesaro . Dinos Mitoglou e Shavon Shields restano indisponibili per infortunio, out per scelta tecnica Tommaso Baldasso e Davide Alviti.

L'Alba Berlino occupa invece il sedicesimo posto (terzultimo) in graduatoria con un record inverso a quello di Milano, 6-11. Ma attenzione! La squadra tedesca non è da sottovalutare, avendo già battuto Milano nella gara d'andata con un grande show balistico innescato dalla verve di Marcus Eriksson, giocatore che tende sempre a esaltarsi nelle sfide con l'Olimpia.

L'Olimpia comincia oggi un lungo tour de force europeo in cui dovrà recuperare in tempi relativamente brevi le quattro gare rinviate per covid a cavallo tra 2021 e 2022: giocherà così tre doppi turni in quattro settimane a cominciare da oggi (fra tre giorni sarà attesa infatti alla trasferta di Mosca contro il CSKA).

AX Armani Exchange Milano-Alba Berlino, gara valida Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara valida per il recupero della 18a giornata di Eurolega

